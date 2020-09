Die „go plastic dance company“ erobert in Dresden tänzerisch die Straße

Dresden

Alltägliche Dinge aus einem neuen Blickwinkel heraus wahrzunehmen, ist in der Kunst ein grundlegendes Credo. Die go plastic company wählt ihren eigenen Ansatz und lädt mit „ Asphaltwelten. Part 1“ auf die Hauptstraße zu einer Performance im öffentlichen Raum. Was zunächst, so ganz ohne die klar konventionalisierte Ordnung des Theaterraumes, durcheinander wirkt, fügt sich innerhalb einer knappen Stunde ganz simpel ineinander: scheinbar unlesbare Symbole auf dem Boden der Hauptstraße, eine leere Papiertüte für jeden Besucher, dazu Kopfhörer.

Die Geheimsprache der Wanderarbeiter

Caroline Beach, Cindy Hammer und Joseph Hernandez stecken in knallbunten Kostümen von Enrico Sutter, die aussehen, als hätten sie die Performer im Müll gewälzt, in farbenfrohem allerdings. Sie greifen hier das Leben im öffentlichen Raum auf, das Leben auf der Straße, wobei in diesem ersten Teil nicht explizit der Aspekt der Obdachlosigkeit thematisiert wird. Dieser lässt sich eher indirekt entdecken, wenn man sich mit dem Programmheft auseinandersetzt, in dem die Symbole auf dem Boden als „hobo code“ erklärt werden, einer Art Geheimsprache von US-amerikanischen Wanderarbeitern des frühen 20. Jahrhunderts.

Begleitung über Kopfhörer

Das Publikum wird zunächst durch mehrere Stationen geführt, an denen die Performer jeweils eigene Texte zu Gehör bringen, die durch kurze Performance-Sequenzen begleitet werden, die auf einem Tablet gezeigt werden. Was als Verlagerung der Nutzung des Raumes in den virtuellen daherkommt, ist allerdings nur die Einstimmung, an deren Ende das Publikum die Aktionsfläche für das Kommende eingekreist, definiert und damit für sich eingenommen hat. Jeder Zuschauer verfolgt die sich daran anschließende Performance in Begleitung eines Soundtracks, der wie bei einer Silent Disko über Kopfhörer übertragen wird. Immer wieder werden dabei Ermunterungen eingebaut, selbst den Raum zu entdecken, sich zu bewegen. Dazu soll man versuchen, eine Minute lang auf einem Bein zu stehen oder die Hauptstraße in Diagonalen zu durchschreiten. Natürlich lässt sich das alles auch entspannt von einer der Bänke aus verfolgen.

Raum für eigene Gedanken

Die Besonderheit dieser Erfahrung entsteht dabei durch das kollektive Teilen eines eigentlich persönlich gestalteten Momentes: Wer keine Kopfhörer hat, bleibt ein Stück weit außen vor. Wie weit allerdings, liegt bei jedem selbst. Viele Passanten zücken ihr Smartphone, um zu filmen. Einige machen gar aus Rücksicht mit ihrem Fahrrad einen Bogen um die Szene. Eigentlich mag das für jeden der gleiche Raum sein, zumindest ist er für alle da. Es gibt keine Absperrungen. Trotzdem reagiert jeder anders, geht unterschiedlich mit dem Raum um. Man ist ganz für sich selbst und gleichzeitig nicht allein. Das ist alles wunderbar entspannt und lässt genau in diesem Raum viel Raum, eigenen Gedanken nachzugehen.

nächste Vorstellung: 26.9., 18 Uhr auf der Hauptstraße, Höhe Nr. 44/46. Der Eintritt ist frei.

Von Rico Stehfest