Die fünf Eckpfeiler der neuen Grundstücksstrategie in Dresden

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) ist mehr als ein Jahr im Amt. Zeit, eine Strategie für die städtischen Gebäude und Grundstücke zu entwickeln. Fünf Eckpunkte des Konzepts von Kühn.

1. Städtische Gebäude sollen weit vor 2050 klimaneutral sein

Klimaneutralität der städtischen Gebäude weit vor der Zielmarke von 2050, das bezeichnet Kühn als Schlüsselaufgabe seines Ressorts. Dafür will er das städtische Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung zum Kompetenzzentrum entwickeln. „Wir brauchen Standards für die Sanierung und den Neubau“, fordert Kühn klimagerechtes und nachhaltiges Bauen ein.

2. Grundstücksankäufe statt Grundstücksverkäufe

Die Bodenpolitik in Dresden wurde lange Zeit vom Finanzbürgermeister bestimmt, der die Immobilien unter seinen Fittichen hatte und darauf aus war, das Tafelsilber zu vergolden. Dresden verkaufte Flächen in Größenordnungen und generierte Einnahmequellen, verlor aber auch den Zugriff. „Nur, wer Grundstücke besitzt, kann gestalten“, sagt Kühn. Ob Sportstätten, neue Parks, Schulen und Kindereinrichtungen, ohne Flächen kann die Stadt nicht bauen. Kühn will sich an den Ankauf von Grundstücken wagen und mit anderen Eigentümern Flächen tauschen. Die Stadt brauche Spielraum, um ihre strategischen Ziele zu verwirklichen.

3. Die Stadt steigt als Akteur in den Wohnungsbau ein

Dresden will einen Bodenfonds aufbauen. Die Idee: Die Stadt erschießt Wohnbauflächen selbst, statt diese an einen Projektentwickler abzugeben. Die erschlossenen Grundstücke werden nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergeben. So sind Konzeptvergaben möglich, bei denen bestimmte Ziele wie ökologische Vorgaben verwirklicht werden können. „Breite Teile der Bevölkerung haben wegen der drastisch gestiegenen Preise keinen Zugriff mehr auf Wohneigentum. Das wollen wir ändern“, kündigte Kühn an. Erstes Vorhaben ist ein Wohnungsbaugebiet in Reick.

4. Dresden sammelt Spenden für Sanierungsvorhaben

Neue Finanzierung für das marode Römische Bad auf Schloss Albrechtsberg: Kühn will einen Teil der Sanierungskosten mit Spendenmitteln finanzieren. „Wir wollen private Mittel einsammeln, um das Vorhaben verwirklichen zu können“, kündigte er an. 2022 sollen die Planungen laufen, 2023 ist der Baubeginn vorgesehen. „Wir denken über eine Variante nach, bei der wir den Charme des Vergänglichen herausarbeiten“, erklärt Anja Lange vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung.

5. Dresden stimmt Vorhaben mit den Nachbarn ab

Die Stadt geht bei Neubau- oder Sanierungsvorhaben auf die Inhaber der benachbarten Grundstücke zu und sucht nach Synergien. Stichwort Schloss Albrechtsberg: Dort will die Stadt mit dem Förderverein Lingnerschloss ins Gespräch kommen und nach gemeinsamen Nutzungsmöglichkeiten suchen. „Die Schlösser liegen nebeneinander. Da sollten wir gemeinsame Interessen ausloten und Nutzungsstrategien Hand in Hand entwickeln“, so der Baubürgermeister.

Die Vorzeigeprojekte für die Strategie

Beim Klimaschutz ist das Bürgerhaus Langebrück ein Pilotprojekt, hier hat die Stadt eine intelligente Gebäudetechnik einbauen lassen, die den Verbrauch nach Bedarf steuert. Wenn das Haus leer steht, dann ist die Heizung aus. In der Schnorrstraße wurde eine Kindertagesstätte in Holzbauweise errichtet, die Kita auf der Riesaer Straße entsteht als Kalksandsteinbau mit Wärmeverbundsystem und Photovoltaikanlage.

Am Bahnhof Neustadt sind bis 2025 ein Fahrradparkhaus mit 760 Stellplätzen und noch dieses Jahr ein Mikrodepot geplant, von dem aus Pakete in der Inneren und Äußeren Neustadt per Lastenrad zugestellt werden können.

Das größte Bauvorhaben Neues Rathaus

Die Sanierung des Neuen Rathauses ist das größte Bauvorhaben des Hochbauamtes. Bis 2024 fließen fast 20 Millionen Euro Dach, Fassade und Fenster. Ab 2027 soll die Innensanierung des teilweise maroden Gebäudes beginnen. Die Planungen für eine Reaktivierung des Rathausturmes laufen – bis 2025. „Wir müssen auch ein Betreiberkonzept abstimmen“, sagt Kristian Meier-Hedrich vom Hochbauamt. 2027 könnten wieder Besucher die Plattform betreten.

Von Thomas Baumann-Hartwig