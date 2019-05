Dresden

„Drinks“ – Cheers kann man da nur sagen. Unter diesem Titel ist eine neue Single der Schweizer Rockband Velvet Two Stripes dieses Jahr veröffentlicht worden. Vielen ist sie schon als „die coolste Band der Schweiz“ bekannt. Wer das Trio um Sängerin Sophie live erleben will, sollte sich den 19. Juni im Kalender markieren. Die Band supportet an dem Abend Stonefield. Fans von rauem Bluesrock dürften eine Menge Spaß und wohl kaum eine ruhige Minute erwarten.

Vor fünf Jahren standen die Schweizerinnen bereits vor der Punkrock-Ikone Brody Dalle im legendären SO36 in Berlin-Kreuzberg auf der Bühne. Und schon bald durften sie auch schon mit den von ihnen selbst bewunderten Rival Sons die Bühne teilen. Nach mehreren Singles, ihrem Debut-Album „VTS“ und der EP „Got me good“ haben Velvet Two Stripes, mit Sophie, Sara und Franca an der Front, das zwölf Songs starke „Devil Dance“ in diesem Jahr zu Tage gefördert. Wer die drei Frauen noch nicht kennt, sollte sich unbedingt von den rauen Riffs von „Gipsy“ bis hin zum letzten melancholischen Song „12 o’clock Burn“ in den Bann ziehen lassen.

Tickets für das Konzert im Ostpol gibt es bereits bei der Konzertkasse oder Eventim. Bleibt nur noch eins zu sagen: Dresdner Rock’n’Roll-Fans – ab in den Ostpol am 19. Juni!

Von Henry Hütt