Buchs ist in Barockgärten zu finden, aber auch in Bauerngärten oder auch als Formgehölz in modern gestalteten Gärten beliebt. Aber ein eingewandertes Insekt – der Buchsbaumzünsler – verleidet die Freude an den Pflanzen. Was gegen den Zünsler hilft und durch welche Gehölze man Buchs ersetzen kann.