Die alte Herkuleskeule in Dresden ist nicht mehr zu retten

Der Komplex am Sternplatz mit der früheren Spielstätte der Herkuleskeule und anliegenden Flachbauten mit Ladengeschäften soll abgerissen werden. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit entschieden. Die FDP hatte sich für den Erhalt des Ensembles engagiert und zuletzt gefordert, wenigstens die Spielstätte der Herkuleskeule zu erhalten.

54 Wohnungen können gebaut werden

Die Stadtverwaltung will die Gebäude abreißen und eine Teilfläche der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG für sozialen Wohnungsbau übertragen. Die andere Teilfläche soll an eine Bauherrengemeinschaft vergeben werden. 54 Wohnungen könnten auf dem Grundstück entstehen.

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow rückte im Ausschuss von der Maximalforderung Erhalt des gesamten Komplexes ab. Aber der Kopfbau mit der früheren Spielstätte sollte saniert und zu einem Stadtteil- und Nachbarschaftszentrum umgebaut werden, forderte er. „Somit könnte das Vermächtnis der Spielstätte eines ganz besonderen Kabaretts bewahrt werden.“

Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar

Die Stadtverwaltung hatte mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Sanierung wegen des maroden Zustands des Gebäudes sowie von Altlasten wirtschaftlich nicht vertretbar sei. Der FDP-Vorschlag fand keine Mehrheit. Aber: Vor dem Standort der ehemaligen „ Herkuleskeule“ soll in geeigneter Weise an die Bedeutung der Spielstätte erinnert werden.

Der Stadtrat hat das letzte Wort in Sachen Abriss am Sternplatz.

