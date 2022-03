Die achte Humorzone Dresden hinterlässt zufriedene Veranstalter

Dresden

Wasser ist nicht gleich Wasser. Es gibt Tafelwasser, Quellwasser, Heilwasser, Mineralwasser, in katholischen Gegenden sogar Weihwasser. Der der einst viel als Entertainer wie Lästermaul von denen einen sehr geschätzte und von anderen entschieden verdammte Harald Schmidt sagte in seiner Late-Night-Show immer feixend „ Ja zu deutschem Wasser!“, was dann zum geflügelten Wort wurde. Der Kabarettist Jochen Malmsheimer muss, als er am Sonntag im Rahmen der Humorzone Dresden sein aktuelles Programm „Wenn Worte reden könnten oder: 14 Tage im Leben einer Stunde“ vorstellte, hingegen ausgesprochen Pech gehabt haben mit dem Wasser, das man ihm in einem Glas hingestellt hatte. Jedes Mal, wenn er nippte, um die Stimmbänder zu schmieren, zog er ein zweifelndes bis angewidertes Gesicht, fast wie Putin, wenn der Demokratie und Freiheit wittert. Vorsichtig fragte Malmsheimer, einen Unterschied zwischen totem und stillem Wasser ausmachend, an, wann das Schauspielhaus erbaut worden sei, denn rein geschmackstechnisch könnte das ihm gereichte Wasser ein Restbestand der Eröffnungsfeier sein und Beweis dafür, dass „nicht alles durch Lagerung gewinnt“.

In seiner bewusst elaborierten und um keine ungewohnte Wortwahl verlegenen Sprache (so war er etwa so frei, Brodem statt Atem zu sagen) echauffierte der bekennende Bochumer in grumpy old man-Manier über die grassierende Sprachverhunzung wie über Sport im Allgemeinen und Curling im Besonderen. Ein ums andere Mal hebt er die Grenzen zwischen Unsinn und Poesie auf, spielt mit Semantik und Syntax. Wehe, wenn die Reaktion des Publikums verhalten ausfällt, da lästert er süffisant schon mal: „Ich bin in urbanen Zusammenhängen direktere Reaktionen gewohnt.“ Zum Niederknien die Fähigkeit des Kabarettisten, für schlichte Sachverhalte ausdrucksstarke Formulierungen zu finden. Da wird nicht einfach zum Leim gegriffen, sondern der Leim „aus mehrmonatiger Dunkelhaft befreit“.

„Orange, moosgrün oder eierschalenfarben“

Immer wieder reflektiert Malmsheimer Kindheit und Jugend, erinnert sich an Ahoi-Brause, Partys (damals noch Feten genannt) in grauen Kellerräumen mit Wein der Marke Pennerglück oder auch an seinen „ersten Sex“, den seine damalige Partnerin eher nicht als solchen erkannt hätte, wie er einräumt. Es waren die Siebziger, die Zeit, als es lediglich drei TV-Programme gab. Das Erste so „hmmmmjahmm“, das Zweite so „hmmnaja“ – und das Dritte meist „verschneit“. Und Telefone waren damals noch „orange, moosgrün oder eierschalenfarben, jedenfalls im Westen. Gelernte DDR-Bürger, die eher gar kein Telefon im Haus hatten, haben in Teilen andere Erinnerungen als Malmsheimer, aber das tut der Komik keinen Abbruch. Und die ewige Litanei „Früher war alles besser“ ist durchaus eine gesamtdeutsche, von Generation zu Generation weitergegebene Erfahrung, wobei auch Malmsheimer bei seiner Reise in die aus Versatzstücken rekonstruierte Vergangenheit klar ist, dass die Behauptung eigentlich mit dem Satz „Es gab ja nichts“ kontrastiert.“

Durchgängig unpolitisch ist die vielleicht mitunter denn doch einen Tick allzu sentimental ausfallende Memorial-Tour Malmsheimers mitnichten. Politik- und Gesellschaftskritik sind aus dem Kontext der schon mal mit Kalauern wie „Der Amerikaner kennt kein Pardon – weil es Französisch ist“ angereicherte Nabelschau ganz eigener Art durchaus herauszuhören, etwa wenn reflektiert wird, dass die Läden mit nur einer und auch noch selbst zu öffnenden Tür verschwunden sind und nur noch den Älteren im Saal ein Begriff sein könnten. Ja, alles ist im Fluss. Was einst die Einkaufszentren-Welle, das ist heute der Online-Handel-Boom.

Was die Gesamtbilanz der 8. Humorzone angeht, teilte der Veranstalter mit, das bei den 39 Gastspielen rund 8000 Besucher gezählt werden konnten. Das G-Konzept ist aufgegangen, auch wenn bei einer erlaubten Zuschauer-Auslastung von 60 Prozent nicht an alte Besucherzahlen angeknüpft werden konnte. Auch Schirmherr Olaf Schubert zeigte sich zufrieden „Das Jahr Pause hat uns nicht geschadet. Im Gegenteil wir haben erfolgreich für das letzte Jahr mitgelacht, alle verpassten Pointen nachgeholt und schauen nun erwartungsvoll der nächsten Ausgabe entgegen.“ Die 9. Ausgabe der Humorzone ist laut Mitteilung bereits in Planung und findet nächstes Jahr vom 8. bis 12. März 2023 in Dresden statt. Das Programm und Tickets gibt’s unter www.humorzone.de

Von Christian Ruf