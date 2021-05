Die Zwickauer Straße in Dresden-Südvorstadt wird ausgebaut

Dresden

Wer mit dem Auto auf der Zwickauer Straße in der Südvorstadt unterwegs war, dem konnte schon ein wenig Angst und Bange um sein Gefährt werden. Die schlecht erhaltene, über die Jahre durch Baumwurzeln regelrecht aufgerissene Straße war dringend sanierungsbedürftig.

Seit November 2020 rollen nun die Bagger. Bauherr ist das Amt für Wirtschaftsförderung. Das Gebiet, in dem bereits einige Unternehmen ansässig sind, soll nämlich für neue Unternehmen, vor allem im technischen Bereich, attraktiver gestaltet werden. Dazu gehöre eben auch eine gute Infrastruktur, so Amtsleiter Doktor Robert Franke. Er zeigte sich zufrieden über den Baufortschritt während einer Besichtigung am Freitag. „Wir kommen planmäßig voran. Davon profitieren neben den Bestandsunternehmen auch die Neuansiedlungen im 2019 eröffneten Technologiezentrum.“

Die Aufwertung soll neue Firmen anlocken

Laut Franke soll mit der besseren Infrastruktur die Gegend des innenstadtnahen Areals aufgewertet werden und somit attraktiver für neue Unternehmen sein. Eine Art Softwarecampus soll in der Südvorstadt-West entstehen. Neben Technikfirmen seien auch viele neue Startups dort ansässig. Die Nachfrage nach Platz für Unternehmen sei derzeit sehr groß.

Die Bäume werden während der Bauarbeiten besonders geschützt. Quelle: Dietrich Flechtner

Die marode Pflasterstraße auf dem 493 Meter langem Abschnitt wird durch Asphalt ersetzt. Die Fußwege werden verbreitet und behindertengerecht gestaltet. Für die Fahrzeuge der Arbeiterinnen und Arbeiter in dem Gebiet legen die Bauherren neue Parkbuchten an. Die Straßenbeleuchtung lassen die Planer ebenfalls runderneuern. Einen besonderen Fokus legen sie außerdem auf die Bäume: Zum einen werden die bereits ansässigen Bäume besonders geschützt und bleiben erhalten. Zum anderen werden neue Bäume gepflanzt und es soll mehr Platz führ ihre Wurzeln gelassen werden. So vermeiden die Planer Straßenschäden in der Zukunft.

2023 sollen die Nebenstraßen folgen

Wenn alles im Zeitplan bleibt, wird die Straße im November diesen Jahres wieder eröffnet. 2023 sollen die Arbeiten an den drei Zufahrtsstraßen Feldschlößchenstraße, Kellstraße und Kunadstraße, die in einem ähnlich schlechtem Zustand wie die alte Zwickauer Straße sind, beginnen. Sie können erst nach der Hauptstraße saniert werden, weil ansonsten die Zufahrt zu den Unternehmen nicht mehr möglich gewesen wäre.

Die Gesamtkosten einschließlich Planung und Projektsteuerung liegen bei 2,1 Millionen Euro. Bund und Land steuerten 1,3 Millionen Euro Fördermittel bei. Für die Sanierung engagierten die Bauherren regionale Firmen, wie das Planungsbüro IBK Dresden GmbH, Wolff und Müller Tief- und Straßenbau und für die Beleuchtung die Elektro Martin GmbH.

Von Tim Krause