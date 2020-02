Dresden

Der Dresdner „ Tatort“ kommt mit seinem nunmehr neunten Fall ins Fernsehen. Ausgestrahlt wird die Episode mit dem Titel „Die Zeit ist gekommen“ am 5. April, wie der MDR am Mittwoch mitteilte. Die „ Tatort“-Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler ( Cornelia Gröschel) müssen den Mord an einem Polizisten aufklären - und geraten dabei mitten in eine Familientragödie.

Die Ermittler verdächtigen einen jungen, vorbestraften Familienvater, der sich eigentlich vorgenommen hat, sein Leben auf die Reihe zu bekommen: feste Jobs, keine Partys, keine Drogen und ein schönes Heim für seinen zwölfjährigen Sohn. Doch mit einer ungeplanten Geiselnahme gerät die Situation außer Kontrolle - und Leonie Winkler setzt dabei ihr Leben aus Spiel.

Max Riemelt, der die Rolle des Familienvaters mimt, spielt zum ersten Mal in einem „ Tatort“ mit. „Selten wird ein Tatort aus der Perspektive des Verdächtigen erzählt. Das hat mich gereizt, da man so eine sehr komplexe Figur entwickeln konnte“, sagte er laut Mitteilung. Das Drehbuch schrieben Stefanie Veith und Michael Comtesse, Regie führt Stephan Lacant.

Von LVZ