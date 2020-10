Die Wölfe rücken Dresden immer näher – Heidebogen wird zum Hotspot

Kamenz/Dresden

Der Zeitpunkt war günstig – oder ungünstig? – gewählt. Ausgerechnet am Dienstagmorgen waren auf einer Weide in Rauschwitz (Stadt Elstra) sechs gerissene Schafe entdeckt worden. Laut der Fachstelle Wolf des Landesamtes für Umwelt und Geologie weisen die Umstände auf den Wolf als Verursacher hin. Für Dienstagabend hatten die Landeszentrale für politische Bildung und die Kreisvolkshochschule Bautzen zu einer Diskussionsveranstaltung unter dem Thema „Wie viele Wölfe verträgt Sachsen?“ ins nahe gelegene Kamenz eingeladen. Zusätzliche Brisanz also für ein ohnehin emotionales und von teils existenziellen Ängsten und Sorgen belastetes Thema.

Heidebogen entwickelt sich zum Hotspot

Wenn in der Vergangenheit von Wölfen in Sachsen und deren Begleiterscheinungen die Rede war, dann spielte sich das Geschehen zumeist in der Lausitz ab. Hatte doch hier – weit östlich der Landeshauptstadt – ab 2000 vom Truppenübungsplatz bei Nochten ausgehend die Besiedlung ihren Anfang genommen. Doch die Zeiten ändern sich. Ein Blick auf die Karte der aktuellen Territorien zeigt: Die Landkreise Bautzen und Görlitz sind „dicht“. Jungtiere haben im angestammten „Wolfsland“ kaum noch eine Chance, eigene Rudel zu gründen. Sie müssen abwandern – und zwar in Richtung Westen.

Die Folgen machen sich auf der Karte bemerkbar: Mittlerweile erstreckt sich das Besiedlungsgebiet bis unmittelbar an den östlichen Stadtrand von Dresden. Matthias Rau, Leiter der Fachstelle Wolf, fasst dies in Zahlen: „Aktuell gibt es Rudel im Raschütz mit zwei, bei Königsbrück mit einem, bei Laußnitz mit vier, in der Dresdner Heide mit vier, in der Massenei mit drei und bei Elstra mit fünf nachgewiesenen Welpen.“

Eine Fotofalle machte am 16. August 2019 diese Aufnahme von vier Wolfswelpen im Norden der Dresdner Heide. Quelle: Private Wildkamera/LfULG

Hinzu kommen Territorien in Nordsachsen zwischen Riesa und Delitzsch, im Hohwald und bei Stolpen/ Hohnstein. Was beim Blick auf die Karte ebenfalls deutlich wird: Die Elbe bildet eine natürliche Barriere, die von den Wölfen (noch) nicht oder nur vereinzelt überwunden werden konnte.

Probleme werden immer größer

Mag sich manch Dresdner über die wachsende Wolfspopulation vor den Toren der Großstadt noch freuen, so sieht die Stimmungslage in den unmittelbar betroffenen Gebieten anders aus. Und auch wenn der Schwerpunkt bei den Rissen von Nutztieren noch in der Lausitz liegt, so werden solche Vorkommnisse zunehmend auch aus dem Dresdner Heidebogen gemeldet: So gab es laut einer Mitteilung der Fachstelle Wolf vom 1. Juli „seit dem 29. Juni am Stadtrand der Landeshauptstadt Dresden täglich Übergriffe auf Schafe, bei denen insgesamt 12 Tiere getötet beziehungsweise verletzt wurden.“ Die Risse ereigneten sich laut der Mitteilung „nahe der Wohnbebauung“. Am 3. September fiel in Pappritz ein Alpaka „hinreichend sicher“ dem Wolf zum Opfer. Insgesamt wurden 2020 (Stand: 25. September) in Sachsen bislang 122 Nutztierrisse gemeldet, wovon 70 eindeutig dem Wolf zuzuordnen sind.

2019 wurden insgesamt 194 Fälle (135 eindeutig Wolf) gemeldet. Diese Zahlen scheinen zunächst auf eine leicht abnehmende Tendenz hinzudeuten, doch die Erklärung könnte auch anders lauten: „Ich habe es aufgegeben, meine Schäden zu melden, da der Aufwand und die Bürokratie den Nutzen bei weitem übersteigen“, erklärte der Schafhalter Rüdiger Schur aus Horka (Kreis Görlitz).

Und er ist offenkundig kein Einzelfall: So gab es 2020 aus dem Territorium des zuvor besonders auffälligen Rosenthaler Rudels noch gar keine Meldung. Und das, obwohl das Rudel sehr wohl noch aktiv ist, wie der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Puschwitz, Bernhard Ziesch, eindringlich vor Augen führte: „Der Wolf ist in unseren Orten täglich präsent, und wir haben keine Handhabe, uns zu schützen. Vor den Augen der Kinder, die frühmorgens zur Bushaltestelle gehen, wird mitten im Dorf ein Reh gerissen.“

Politische Lösung liegt in weiter Ferne

Die sächsische Wolfsverordnung erlaubt es, besonders renitente Wölfe „aus der Natur zu entnehmen“ oder einfacher gesagt abzuschießen. Nur wurde davon noch nicht ein einziges Mal Gebrauch gemacht. „Zuständig für die erforderliche Genehmigung ist der Landrat, doch er reicht den Antrag erst gar nicht ein, weil sofort gegen ihn geklagt wird“, so Bernhard Ziesch. Als es der Görlitzer Landrat Bernd Lange Anfang 2018 tatsächlich einmal versuchte, hatte er nach eigener Aussage 210 Klagen am Hals. Ein Problem, das Matthias Rau kennt und bestätigt.

Etwas anderes allerdings bestätigt er nicht: „Es trifft nicht zu, dass die Bürokratie beim Schadensausgleich von Wolfsrissen zu groß ist. Zumindest seit der Einrichtung der Fachstelle Wolf geht das sehr zügig und unkompliziert.“ Eine politische Lösung könnte in der Übernahme des Wolfes aus dem Anhang IV in den Anhang V der FFH-Richtlinie bestehen, die weniger streng geschützte Arten enthält. Doch darauf macht der Leiter der Fachstelle Wolf wenig Hoffnung: „Darüber müssten sich alle 16 Bundesländer einig sein, und darauf besteht kaum Aussicht.“ Die hauptbetroffenen Länder Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen kämpften bereits seit langem darum, stünden aber allein auf weiter Flur. Unterdessen dreht sich die Diskussion immer weiter im Kreis, und der Frust wird immer größer.

Service: Für die Meldung von Nutztierrissen hat die Fachstelle Wolf des Landesamtes für Umwelt und Geologie eine Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet: 0800 5550666.

