Dresden

Bunt geschmückte Paradewagen bahnen sich ihren Weg durch Dresden. Von den Fahrzeugen donnern laute Bässe über die Straßen. Zu der meist elektronischen Musik tanzen Menschen den einzelnen Lkw hinterher. Passanten bleiben verwundert stehen, lassen das Spektakel auf sich wirken – oder wippen selbst im Takt.

Am Sonnabend ist die Tolerade durch die Landeshauptstadt gezogen. Der beliebten Tanzdemonstration schlossen sich an die 1500 Teilnehmer an. Das schätzte ein Polizist am späten Nachmittag.

Politische Statements und Partystimmung

Um 14 Uhr startete die Parade am Bahnhof Neustadt. Bereits zu Beginn hatten sich einige hundert Menschen versammelt. Ein Redner kritisierte die aktuellen Zustände im Gesundheitswesen, forderte etwa „umfangreiche Investitionen in das Personal der Kliniken“.

Im Verlauf des Tages kamen auch Themen wie die Klimakatastrophe und Rassismus zur Sprache. Denn auch wenn es von außen wie eine hedonistische Freiluftparty wirken mag, versteht sich die Tolerade doch als ein zutiefst politisches Event: Im Jahr 2015 hatte sie als Antwort auf Pegida erstmalig stattgefunden, damit ein Zeichen für „Solidarität, Offenheit und Toleranz“ gesetzt. Das schreiben zumindest die Organisatoren auf ihrer Website.

Mehr Geld und Räume für ehrenamtliche Arbeit

Die mittlerweile sechste Ausgabe stand unter dem Motto „Keine Räume, keine Träume“. Wegen Corona seien vielen Vereinen die Räume für alte und neue Ideen weggebrochen. Ehrenamtliche Arbeit zu finanzieren sei kaum möglich gewesen, hieß es seitens der Veranstalter.

Verantwortlich für die Tanzdemonstration ist der Verein Tolerave, einem Bündnis aus Dresdner Kulturschaffenden und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Im vergangenen Jahr hatten sie das Event pandemiebedingt ausfallen lassen müssen. Nun holten sie es nach.

Vom Bahnhof Neustadt zog die Parade über die Marienbrücke in die Altstadt. Zwischen den elf Lkw war genügend Platz, die überwiegend jungen Teilnehmer konnten sich gut verteilen. Einzig direkt hinter den Fahrzeugen tummelte es sich: Tanzen war dort wichtiger als Abstandhalten. Immerhin trugen viele eine Maske – wenn auch nicht alle.

Weiterfeiern in Clubs

Nach einem Stopp auf dem Theaterplatz ging es über die Carolabrücke zurück in die Neustadt: Demonstranten und Paradewagen zwängten sich durch die Rothenburger und Görlitzer Straße, erreichten den Alaunplatz und bewegten sich weiter ins Industriegebiet, wo am Abend der offizielle Teil der Tolerade endete.

Doch die bereits aufgeheizten Gemüter ließen sich nicht so schnell abkühlen. Die Feierwütigen verteilten sich auf Clubs wie das objekt klein a (oka), das AZ Conni oder tanzten auf inoffiziellen Partys bis in die frühen Morgenstunden weiter

Von Felix Franke