Dresden

Gemeinhin wird bei Pilotprojekten gern mächtig viel Tamtam gemacht – in diesem Fall ist es allerdings nur das Kleingedruckte, das dem versierten Beobachter die wesentliche Neuerung offenbart. Ein eher unscheinbares kleines Schild verkündet an der Stadtgutstraße auf dem Campus der TU Dresden die Errichtung eines Büro- und Laborneubaus – erstmals komplett in Eigenregie. Nicht der Freistaat und das Sächsische Immobilien- und Baumanagement sind Bauherr – sondern die Technische Universität, wie dort zu lesen ist.

Schwieriges Zusammenspiel zwischen TU und Freistaat

Was für Außenstehende eher unwesentlich klingt, ist tatsächlich bereits seit vielen Jahren ein politisch heißes Eisen. Bislang hatte der Freistaat für die Hochschule die Immobilien errichtet und sich um deren baulichen Erhalt gekümmert – was bei einer staatlichen Hochschule so nicht verwundert. Doch die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule mit Exzellenzstatus und ihren hohen Ansprüchen einerseits und der zuständigen Landesbehörde und den beiden involvierten Ministerien für Wissenschaft und für Finanzen auf der anderen Seite hatte sich nicht immer einfach gestaltet.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Als im Sommer Hans Müller-Steinhagen, der langjährige Rektor der TU, aus dem Amt schied, hatte er noch einmal explizit darauf verwiesen. Um neue Gebäude für Forschung und Lehre zu errichten, dauern die Entscheidungsprozesse, an denen zwei Ministerien und ein Staatsbetrieb beteiligt sind, einfach zu lange: Die Bausubstanz der TU habe in den vergangenen Jahren mit dem erfolgreichen Wachstum nicht mithalten können, kritisierte Hans Müller-Steinhagen, der sich über Jahre um die Bauherreneigenschaft für die Uni gemüht hatte.

Die TU als Bauherr: Bisher stand auf solchen Schildern dort immer der Freistaat. Quelle: Anja Schneider

Bei dem jetzt anstehenden Bauprojekt, für das der symbolische erste Spatenstich bereits erfolgt ist, startet die Hochschule nun einen Feldversuch auf ungewohntem Terrain. Bis August werden Bauleute auf dem Areal zwischen Stadtgutstraße und Zeunerstraße – wo bis zum Abriss der maroden Baracken die Sprachwissenschaftler untergebracht waren – neue Büros und Labore für die Professur für Molekulare Funktionsmaterialien des Exzellenzclusters Center for Advancing Electronics Dresden sowie das Exzellenzcluster ct.qmat errichten. Dabei koordiniert das Dezernat 4 für Liegenschaften, Technik und Sicherheit der Hochschule das Bauvorhaben vollumfänglich.

TU will generelle Bauherreneigenschaft

Das Geld für den Neubau – das Projekt kostet voraussichtlich acht Millionen Euro – stammt aus Eigenmitteln der Uni. Für die Verantwortlichen der Hochschule ist es nun ein erster wichtiger Schritt hin zu größerer Bauautonomie für Vorhaben der TU. „Schon länger besteht seitens der TU Dresden der Wunsch, Bauvorhaben eigenständig zu realisieren“, sagt Dr. Andreas Handschuh, Kanzler der Uni: „Mit diesem Projekt haben wir die Chance, wertvolle Erfahrungen für die geplante generelle Übernahme der Bauherreneigenschaft für die Liegenschaften der TU Dresden zu sammeln.“

Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse für die strukturellen Anforderungen an die Verwaltung der Uni sollen die Grundlage bilden, auch künftig Bauprojekte an der TU Dresden in Eigenregie zu realisieren. Dr. Volkhardt Gürtler, Dezernent für den Bereich Liegenschaften, sieht darin die bereits genannten Vorteile: „Bauvorhaben in Eigenregie auszuführen bedeutet eine Reduzierung der Beteiligten und somit weniger Schnittstellen im Entscheidungsprozess.“

Selber bauen ist wesentlicher Standortvorteil

Genau darum geht es, wenn sich die Hochschule mit den großen Universitäten weltweit messen möchte. Um im Wettstreit um die besten Wissenschaftler bestehen zu können, muss eine Universität beispielsweise auch in der Lage sein, für deren Forschungsschwerpunkte und Ansprüche in kurzer Zeit bauliche Lösungen anbieten zu können. „In der Konsequenz kann durch kürzere Abstimmungswege effizienter gebaut und auf Änderungen reagiert werden. Gerade bei Bauvorhaben für Forschung und Lehre bedeutet das ei­nen wesentlichen Standortvorteil“, so Volkhard Gürtler.

Bei dem Gebäude an der Stadtgutstraße handelt es sich den Angaben der Hochschule zufolge um ei­nen so genannten Modulbau. Die einzelnen Teile werden weitestgehend vorgefertigt. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 werden die Arbeiter die einzelnen Elemente vor Ort montieren. Die Module sind äußerst flexibel. So kann das Gebäude bei Bedarf auch wieder zerlegt und an einem anderen Ort mit einem vergleichsweisen geringen Aufwand wieder hingestellt werden. In den neuen Räumlichkeiten werden insgesamt 45 Mitarbeiter der Professur für Molekulare Funktionsmaterialien und des Exzellenzclusters ct.qmat Platz finden.

Von Sebastian Kositz