80 Performer mit Leuchtskulpturen und zahlreiche weitere Beteiligte mit Fahrradlampen, Taschenlampen und Handys erzeugen am 9. November in Dresden in der Abenddämmerung und bis zum Eintritt der Dunkelheit einen leuchtenden Schwarm. Die Performance „Signals 3.0“ nähert sich so dem besonderen Datum.