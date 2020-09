Die Sperrstunde für Clubs in Dresden ist abgeschafft

Dresden

Endlich ist es geschafft: Die Sperrstunde für die Clubs in Dresden ist seit dem 27. August offiziell abgeschafft. Clubbetreiber brauchen nun keinen Freibrief mehr, um zwischen fünf und sechs Uhr morgens öffnen zu dürfen. Wegen der Coronapandemie bleibt die Lage in der Dresdner Clublandschaft aber nach wie vor angespannt.

Sperrstunde war teuer und bedeutete unnötige Arbeit

Ende 2018 startete der Tolerave e.V. eine Online-Petition, um die Sperrstunde in Dresden abzuschaffen. Die Grünen-Stadtratsfraktion unterstütze das Vorhaben damals, reichte einen entsprechenenden Antrag ein. Rund anderthalb Jahre später freut sich Stadträtin Katharina Hanser (Linke) darüber, dass die Sperrstunde endlich Geschichte ist: „Schon länger war sie nur noch ein bürokratisches Relikt.“ Die Ausnahmeerteilung sei für die Clubs teuer gewesen und bedeutete für die Verwaltung unnötige Arbeit.

Den doch recht langen Entscheidungsprozess begründet Hanser mit bürokratischen Hürden. So gab es etwa Diskussionen, die Sperrstunde nur am Wochenende abzuschaffen. Das entspricht laut Hanser aber nicht der Lebensrealität der Menschen. Die Clublandschaft in Dresden wachse, manche Spielstätten haben auch unter der Woche geöffnet. Es sei daher nur folgerichtig, dass die Sperrstunde nun komplett abgeschafft ist.

Clubs in Dresden kämpfen weiterhin mit Corona

Auch die Clubbetreiber freuen sich: Es sei nun möglich, Veranstaltungen kurzfristig und spontan über die fünf Uhr Grenze hinaus stattfinden zu lassen, sagt Pierre Tannert, einer der Vorstände des Klubnetz Dresden. Wegen der Coronakrise ist die Lage aber nach wie vor angespannt, „wenn auch entspannter als zu Beginn der Pandemie.“

Während der Sommermonate konnten mehrere Clubs auf einen Biergartenbetrieb umstellen. Auch Kino- und Theaterprogramme gab es. „Vieles davon lässt sich im Winter aber nur noch schwer umsetzen“, sagt Tannert. Nun versuchen die Verantwortlichen, neue Programmpunkte in den Clubs zu realisieren.

Die Linkenpolitikern Hanser ist sich derweil sicher: Die Aufhebung der Sperrstunde werde die Dresdner Clubszene stärken. Richtig davon profitieren können die Betreiber wohl aber erst nach der Coronapandemie.

Von Felix Franke