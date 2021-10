Die Sorge vor Großveranstaltungen in Dresden wächst

Dresden

Die Stadt befinde sich bei der Thematik Striezelmarkt und Weihnachtsmärkte auf hoher See, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Dort befindet man sich bekanntlich in Gottes Hand, und niemand weiß, in welche Höhen die Inzidenz noch klettert. Niemand weiß auch, wie der Freistaat Sachsen seine Corona-Schutzverordnung formulieren wird. Nur so viel haben die Ministerien schon erklärt: Weihnachtsmärkte sollen ohne 3G-Regeln und Kontaktnachverfolgung möglich sein.

Angebote in Innenräumen gestrichen

Dresden befasse sich sehr intensiv mit der Frage, wie der Striezelmarkt coronatauglich gestaltet werden könne, so Hilbert. Angebote in geschlossenen Räumen, bei denen viele Kinder aufeinander treffen, werde es nicht geben. Kinderbackstube und Weihnachtskino sind gestrichen, der zusätzliche Platz soll zur Entflechtung der Besucherströme genutzt werden. Das Bühnenprogramm werde reduziert, man wolle für eine Durchflutung und wenig Ansammlungen sorgen, so Hilbert.

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) verweist auf die Diskrepanz, die bei einem Wegfall von 3G-Regeln auf der einen Seite und der Pflicht zur Erstellung von Hygiene-Konzepten bestehe. Zumal das beste Konzept nichts tauge, wenn sich die Besucher nicht daran halten würden. Viel Potenzial für die Veranstalter gebe es ohnehin nicht. Große Abstände zwischen Gastronomieangeboten seien eine Möglichkeit, Besucherströme zu sortieren und Ansammlungen klein zu halten, so die Bürgermeisterin.

Viele Gäste werden kommen

Dresden sei gerade in der Weihnachtszeit ein beliebtes Reiseziel. Die Stadt müsse sich auf ein hohes Aufkommen an Gästen von außerhalb einstellen. „Es wird nur funktionieren, wenn sich jeder Gast an die Regeln hält“, so Kaufmann. Nur: Beim Stadtfest vor wenigen Tagen war die Pandemie vielfach in den Hintergrund gerückt, feierten die Menschen ausgelassen und ohne Abstand, erklärte Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe, der nach den Konzepten für die Weihnachtsmärkte gefragt hatte.

Grüne ziehen Corona-Antrag zurück

Die Grünen haben einen Corona-Antrag zurückgezogen. Die Fraktion wollte den OB verpflichten, alle Maßnahmen zur Vorbeugung von Corona-Infektionen zu ergreifen und gegebenenfalls über die vom Freistaat vorgegebenen Regeln hinauszugehen. Den Antrag hatten die Grünen bereits vor der Sommerpause eingereicht. Auf der Stadtratssitzung im September war der Antrag zurück in den Gesundheitsausschuss verwiesen worden, wurde dort aber wegen eines Formfehlers nicht behandelt. „Es macht keinen Sinn, den Antrag im November zu beschließen. Das kommt dann einfach zu spät“, erklärte Deppe.

Von Thomas Baumann-Hartwig