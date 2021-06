Dresden

Zum Start der sächsischen Sommerferien in rund einem Monat nimmt die Seenlandbahn zwischen Dresden, Kamenz und Senftenberg ihren Betrieb wieder auf. Auf Initiative des Bürgermeisters der Stadt Bernsdorf, Harry Habel, engagieren sich der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Landkreis Bautzen mit finanzieller Unterstützung durch den Freistaat für die saisonale Wiederinbetriebnahme der Strecke an den Wochenenden zwischen dem 24. Juli und 5. September.

Morgens an den See, abends zurück

Die Züge starten immer sonnabends und sonntags um 9.35 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof und erreichen Kamenz um 10.23 Uhr. Von dort geht es 10.25 Uhr weiter: Nächste Stationen sind Bernsdorf um 10.33 Uhr, Wiednitz um 10.37 Uhr und Hosena um 10.43 Uhr. Das Ziel Senftenberg erreicht der Triebwagen um 10.56 Uhr. Die Rückfahrt startet in Senftenberg um 16.55 Uhr und trifft um 18.18 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof ein.

Fahrrad-Reservierung ist notwendig

Da die Kapazität für Fahrräder im Zug begrenzt ist, können vorab Fahrräder für Touren durch die Region reserviert werden. Diese stehen in Senftenberg dem VVO zufolge nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt oder am Hafen zur Verfügung. Der Senftenberger Stadthafen ist zu Fuß vom Bahnhof rund 20 Minuten entfernt. Hier kann man Motor- oder Tretboote ausleihen, die ebenfalls vorab reserviert werden können.

Auf der Seenlandbahn gilt der VVO-Tarif: Fahrgäste ab Dresden bis Senftenberg benötigen somit ein Ticket für den VVO-Verbundraum. Für einen Ausflug in Familie lohnt sich dem VVO zufolge die Familientageskarte, zu fünft empfiehlt sich die Kleingruppenkarte. Fahrgäste ab Kamenz lösen eine Einzelfahrt für die Tarifzonen 30 (Kamenz) und 33 (Lauta). Das Sachsen-Ticket der Deutschen Bahn wird ebenfalls anerkannt. Tickets sind in allen Servicestellen, an Automaten, per Handy in den Apps VVO mobil und DB Navigator sowie bei den Zugbegleitern erhältlich.

Internet Unter www.vvo-online.de/seenlandbahn ist der vollständige Fahrplan abrufbar. Tourenvorschläge für Tagesausflüge sind unter www.lausitzerseenland.de zu finden.

Von as