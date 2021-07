Dresden

In Dresden wird ein Modellprojekt zur Nachrüstung von Lüftungsanlagen an Schulen geprüft. Dafür könnten Fördermittel aus einem Bundesprogramm in Anspruch genommen werden.

Im Bildungsausschuss des Stadtrats wurden am Dienstag Abend vier Schulen genannt, die dafür in Frage kommen. Dabei handelt es sich um die 12. und die 92. Grundschule sowie die Grundschule Cossebaude. Zudem wird das BSZ für Technik „Gustav Anton Zeuner“ (Gerokstraße) dafür in Betracht gezogen.

Die Stadt will die Projekte fachlich und die Förderkonditionen weiter prüfen. Angaben zu Gesamtkosten gibt es noch nicht.

Von Ingolf Pleil