Die Schau „Andy Warhol Pop Art Identities“ in der Zeitenströmung Dresden

Dresden

Es gilt ja schon lange, dass Ausstellungen unbedingt auch Erlebnisse sein müssen, Events im Sinne des Schneller-Höher-Weiter-Denkens. Da reichen auch in manchen Weltklasse-Museen keine Jahrhundertwerke mehr, sie müssen entsprechend inszeniert werden. Mehr noch als in solchen Häusern gilt das natürlich bei kommerziellen Ausstellungen, die darauf angewiesen sind, dass das erlebnishungrige Publikum kommt und ordentlich Eintritt bezahlt. Auch die Schau „Andy Warhol – Pop Art Identities“, die jetzt als Deutschlandpremiere in der Zeitenströmung in Dresden zu sehen ist, verfolgt diesen Ansatz.

Pop-Art-Pionier, Kultfigur und Ikone

Der Pop-Art-Pionier, schillernde Kultfigur und Ikone der New Yorker Undergroundszen, bietet sich natürlich dafür an. Bei dem 1928 als Andrew Warhola in Pittsburgh, Pennsylvania, als Kind armer Immigranten Geborenen war schließlich alles Event. Und so passt es, dass die ikonischen Siebdrucke auch als Tapeten den Hintergrund für die Werke bilden, in einem Raum überdimensionale „Campell’s“-Suppendosen stehen und die „Brillo“-Putzschwamm-Boxen aufgetürmt sind.

in Dresden am 04.02.22 in der Zeitenströmung : Ausstellung Andy Warhol : Cow von 1966,1971 und 1976 Quelle: Dietrich Flechtner

Wo aber ist die Information, was für ein großartiges Event Warhols „Brillo-Show“ 1964 tatsächlich war? Ein Happening, bei dem die Besucher zwischen 400 riesigen Kartons hindurchgehen mussten und sich so eher wie in einer Lagerhalle als in einer Ausstellung fühlten. Mag sein, es wird auf dem Audio-Guide erwähnt; Kurator Maurizio Vanni, der die Presse gestern persönlich durch die sieben Räume in der Zeitenströmung führte, sagte jedenfalls nichts davon.

Unausgeschöpftes Potenzial

Die Schau soll – so der eigene Anspruch – auch den Menschen Andy Warhol zeigen. Wozu wohl die eingespielte Musik – von den Rolling Stones sowie von The Velvet Underground, als deren graue Eminenz Warhol ja gilt, beitragen soll. Das großartige Album „Songs for Drella“, das die Velvet Underground-Mitglieder John Cale und Lou Reed nach Warhols Tod für ihn aufnahmen und das wirklich sein Leben verhandelt, ist jedoch nicht zu hören. Auch fehlen Daten und Hintergründe zu dem 1968er Attentat der Feministin Valerie Solanas, nichts zum Leben in der Factory und darüber hinaus („Max’s Kansas City“!), nichts zu Warhols Entourage, zu der bereits in frühen Jahren transsexuelle und offen homosexuelle Menschen gehörten – noch nicht einmal bei der Station „Ladies and Gentlemen“, wo Fotografien von New Yorker Drag Queens und deren künstlerische Bearbeitungen von Factory-Mitarbeitern präsentiert werden.

Selbst die Siebdruck-Arbeit in der Factory wird nur in einem Film gezeigt; eine Erwähnung der experimentellen Filme, die ihrerseits in der Factory entstanden, fehlt komplett. Da fällt es kaum noch ins Gewicht, dass die Siebdrucke von Mao und Marilyn Monroe in falscher chronologischer Reihenfolge dem Publikum dargeboten werden – was vermutlich kaum auffallen würde, hieße es nicht im Mao-Raum, den man auf dem Rundgang zuerst betritt, dass Warhol „nach Marilyn“ in dem Chinesen ein neues Sujet gefunden habe. Nun gut, schön anzusehen sind die bunten Drucke der beiden Ikonen allemal.

Sammlung zu Kennedys Ermordung

Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich eindrucksvoll ist die Station „Flash“ – amerikanisch für Eilmeldung. Die dort gezeigten, nach der Ermordung von John F. Kennedy am 22. November 1963 erstellten Siebdrucke hat man noch nicht so oft gesehen, in ihrer künstlerischen Zusammenstellung erzeugen sie genau die Beklemmung, die Warhol beabsichtigt haben dürfte. An der einen Wand hängen gerahmte Original-Medienmeldungen, von Warhol über fünf Jahre hinweg gesammelt, auf der anderen Siebdrucke mit J. F. K., Jackie Kennedy, dem Haus, aus dem heraus geschossen wurde, sowie Harvey Lee Oswald. Das ist ein Raum, der auch zeigt, was Warhol noch hätte zustande bringen können, wenn er sich eben nicht in den 70ern für das schnelle Geld und das Glamourleben entschieden hätte. Noch ein Punkt, den solch eine Ausstellung ansprechen könnte.

Zeitenströmung, Königsbrücker Str. 96, Di., Mi., So. 10-18 Uhr, Do., Fr., Sa. und Feiertage 10-20 Uhr, bis 12. Juni

Von Beate Baum