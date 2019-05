Dresden

Das Kinderfestival „ Tohuwabohu“ findet am 11. und 12. Mai von 10 bis 19 Uhr unter dem Motto „Ahoi, die Piraten kommen!“ im Ostrapark, Messering 8, statt. Das Festival eignet sich besonders für Drei- bis Zehnjährige. Ihnen eröffnen sich in der Piratenwelt Spiel- und Freibeuterabenteuer: Es gibt Bühnenshows, interaktive Workshops und abenteuerliche Schatzsuchen.

Die Nachwuchsseeräuber können sogar ihren Piratenschein machen: In acht Stationen müssen sie unter anderem eine Mutprobe bestehen, eine Schatzsuche absolvieren oder ein Bild malen. „Die Bilder sind für Kinder in Südafrika – dabei sollen sich die jungen Piraten mit Kinderarmut beschäftigen. Für jedes gemalte Exemplar werde ich einen Euro spenden“, erklärte Diana Helbig, Initiatorin des Festivals. Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit Viola Klein, Organisatorin der Hope-Gala, durchgeführt. Die Bilder will Helbig noch im Mai persönlich an die Kinder in Südafrika übergeben.

Eltern können währendessen auf der Seeterrasse entspannen oder pädagogische Vorträge besuchen. Die Themenvielfalt reicht von Erste-Hilfe-Notfallkursen am Kind, Patchwork bis hin zu „Schule leichter meistern“. „Der pädagogische Teil ist neu dieses Jahr. Eltern können so bei Bedarf fundiertes Wissen für die Harmonie in der Familie sammeln, während Kinder Abenteuer erleben“, sagte Helbig. Die Dresdnerin ist selbst Mutter von drei Kindern. Und da es das Muttertagswochenende sei, dürfen sich alle Mamas auf eine Styling-Lounge freuen und unter anderem eine Kopfmassage genießen.

Mehr als 2500 Besucher zählte das Familien-Wochenende 2018, dieses Jahr werden sogar mehr als 4500 Teilnehmer erwartet – 1700 Karten sind bereits verkauft. „Wir freuen uns auf viele leuchtende Kinderaugen“, so Helbig abschließend.

Karten im Vorverkauf für Familien 27 Euro, Kinder 10 Euro und Erwachsene 7 Euro. Mehr Infos unter dresden-kinderfestival.de

Von Annafried Schmidt