Die Maske – Früher Sinnbild für das Verstummen in der Trauer

Vielleicht prominentestes Beispiel für die Maskenhaftigkeit des Seins war in der westlichen Welt lange allenfalls Michael Jackson, bei dem man sich nicht so recht sicher war, ob er sich nun vor Grippeviren schützen wollte oder doch eher den Blicken der voyeuristischen Weltöffentlichkeit. Sonst trugen Masken eigentlich nur Touristen aus Fernost.

Frauen trugen Familienstand zur Schau – auch nach dem Tod

Aber dann tauchten Gesichtsmasken nicht nur in asiatischen Smog-Metropolen auf, sondern auch auf den internationalen Laufstegen. Das Streetwear-Label Supreme bedruckte eine Maske mit seinem Logo auf Arabisch, die französische Designerin Marine Serre, die ihre Kleider aus recycelten Materialien fertigt, stellte ihre Schau ins Zeichen der Apokalypse und zeigte eine Variante in grün-schwarzem Karo. Smog Couture eben.

Mittlerweile tragen wir alle Gesichtsmasken, jedenfalls in Bussen, Bahnen, Läden und wo auch sonst immer es einem in Mask-have-Zonen abverlangt wird. Sie lässt uns nuscheln, man atmet mit ihr, dass man sich als ebenfalls röchelnde, schnaufende Inkarnation Darth Vaders fühlt, des eine weit, weit entfernte Galaxie in Angst und Schrecken versetzenden Sith-Lords aller Sith-Lords.

Aber wer hier und da eine Kirche besichtigt, einfach mal so, aus kunst- und kulturhistorischen Interessen heraus, der wird in dem einen oder anderen Gotteshaus auf Abbildungen von Frauen stoßen, die eine Gesichtsmaske bzw. einen Mundschutz tragen. Sie tun das nicht, um Feinstaub oder Viren abzuwehren und ein modischer „Gag“ war es auch nur bedingt. Im Spätmittelalter und der frühen Renaissance war der Familienstand einer Frau nämlich nicht minder wichtig als ihr Familienname oder ihre Herkunft.

Nicht nur im Leben, sondern auch nach dem Tod war er deutlich zu kennzeichnen, weswegen es eine bestimmte Symbolik gab, um verstorbene verheiratete Frauen von verstorbenen verwitweten Frauen zu unterscheiden. Wurden Witwen auf Grabplatten bzw. Epitaphien dargestellt, dann nicht selten mit einem hochgezogenen Kinnschleier beziehungsweise einer sogenannte „Klage-“ bzw. „Leidbinde“, die Kinn und Mund verhüllte. Es war ein Sinnbild für das Verstummen in der Trauer(-zeit).

Beispiel für die Darstellung einer Frau mit Klagebinde in der St.-Georgen-Kirche in Zabeltitz. Quelle: C.R.

Diese Sitte war damals enorm populär. So ist von dem Nürnberger Künstler Jost Amman ein „Frauenzimmer Trachtenbuch“ aus dem Jahr 1586 überliefert, in dem eine trauernde Edelfrau aus Meißen in voller Trauerkleidung abgebildet ist und zu der es heißt: „Also verhüllet ihren Leib / Ein adeliches Meisnisch Weib / Vom haupt biß auff die Füß hinab / Wenn sie beleitet zu dem Grab / Ihren Mann oder sonst jemand / Der ihr mit Freundschafft ist verwandt / Biß die Trawrzeit erreicht ihr end / Und Gott ihr Klag in Freud verwendt.“

Produkte des Glaubens und des fürstlichen Selbstbewusstseins

Nun waren Bildnisse in jener Zeit nicht zuletzt ein Ausdruck der Frömmigkeit und ein Mittel, um zu versuchen, die Fürsprache der Heiligen und der Nachwelt durch deren Gebete zu erwirken und auf diesem Wege eine bessere Aussicht auf Aufnahme in die göttliche Gnade zu erringen. Auch der Reichtum, die Größe und die Schönheit der Ausgestaltung dieser Grabdenkmäler war zunächst nicht künstlerischer Selbstzweck, sondern diente der Verschönerung der Kirche und der Verherrlichung Gottes, war also Werk des Glaubens.

Ein solches Produkt des Glaubens, aber auch fürstlichen Selbstbewusstseins war nicht zuletzt das Dresdner Moritzmonument von 1555. Das sechs Meter hohe und drei Meter breite Sandsteindenkmal, das einst an der Spitze der Hasenberg-Bastion angebracht war, 1898 aber an die Außenmauer der Jungfernbastei umgesetzt wurde, sollte bekunden, dass beim Übergang der sächsischen Kurwürde vom ersten albertinischen Kurfürsten Moritz auf seinen jüngeren Bruder August alles rechtmäßig (zugegangen) war. Im Fokus stehen in der Regel die Brüder, weniger die Ehefrauen Agnes von Hessen (1527–1555) und Anna von Dänemark (1532–1585), die bei einer Frontalansicht hinter den Säulen verschwinden.

Interessant ist die Witwentracht, die Agnes von Hessen trägt. Ein weiter Mantel verhüllt ihren Körper, der Mund ist durch einen hochgezogenen Kinnschleier verdeckt. Auch Agnes’ Körperhaltung bringt ihren Status als trauernde Witwe zum Ausdruck, nachdem ihr Mann Moritz in der Schlacht von Sievershausen tödlich verwundet wurde, wie Christa Syrer 2017 auf ihrem auf Hofkultur-Blog schrieb. Diese „strenge, reglose und betont sittsame Haltung“ verbildliche den „moralischen Verhaltenskodex, der in frühneuzeitlichen Witwenspiegel beschrieben wird“. Auch Anna von Dänemark trägt einen Kinnschleier, hat diesen aber nicht über den Mund gezogen.

Von Christian Ruf