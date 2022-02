Die Linken in Dresden begraben das Kriegsbeil

Dresden

André Schollbach ist der Oberbürgermeister-Kandidat der Linken. Der Stadtparteitag stellte den Vorsitzenden der Stadtratsfraktion mit gut 80 Prozent der Stimmen am Sonnabend in der Schauburg auf. 147 von 184 Anwesenden stimmten für Schollbach, 20 gegen ihn, es gab 17 Enthaltungen. Angesichts der innerparteilichen Querelen ein komfortables Ergebnis, wie auch Schollbach nach seiner Wahl erklärte.

Dresden besser und gerechter führen

Dresden könne und müsse besser geführt werden, sagte Schollbach. Er wolle die Stadt gerechter machen, so der 43-jährige Rechtsanwalt. „Der soziale Frieden muss wiederhergestellt werden.“ Er werde sich insbesondere für bezahlbare Mieten in Dresden einsetzen, kündigte der Bewerber der Linken an.

„Wir gehen davon aus, dass die Oberbürgermeisterwahl auch diesmal erst im zweiten Wahlgang entschieden wird. Angesichts der dynamischen politischen Verhältnisse rechnet sich Die Linke sehr gute Chancen aus, mit einem der erfahrensten Dresdner Kommunalpolitiker das Rennen zu machen“, erklärten die Linke-Stadtvorsitzenden Jens Matthis und Jacqueline Muth.

Jacqueline Muth neue Vorsitzende

Während Matthis zum vierten Mal in Folge zum Stadtvorsitzenden gewählt wurde, wurde Muth am Sonnabend zum ersten Mal an die Spitze der Dresdner Linken gewählt. Sie löst Anne Holowenko ab, die nicht erneut kandidiert hatte. Muth ist freischaffende Keramikerin und war von 2014 bis 2019 Mitglied des Stadtrats.

Innerparteiliche Querelen

Die Aufstellung von Schollbach hatte zu parteiinternem Zwist geführt. Gleich sechs Mitglieder des Kreisvorstands traten zurück, weil sie sich nicht in die Personalauswahl einbezogen fühlten.

Von Thomas Baumann-Hartwig