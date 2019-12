Die Lingnerstadt in Dresden hat einen neuen Besitzer

Dresden

Das hatte sich angedeutet: Das ehemalige Robotron-Areal hat einen neuen Eigentümer. Der Bauprojektentwickler GerchGroup AG mit Sitz in Düsseldorf hat die rund 100.000 Quadratmeter große innerstädtische Fläche von der Immovation-Unternehmensgruppe aus Kassel erworben. Immovation plante auf dem Gelände den Bau von rund 3000 Wohnungen und hatte das Vorhaben „Lingnerstadt“ bis zur Genehmigungsreife vorangetrieben.

In den vergangenen Jahren wurden ehemalige Robotron-Gebäude im Auftrag von Immovation abgerissen. Doch der schon mehrfach angekündigte Baustart für die Lingnerstadt wurde immer wieder verschoben. Der neue Eigentümer spricht von einem Stadtquartier mit einem „vielfältigen Nutzungsmix“, der auf dem Grundstück zwischen St. Petersburger Straße und Hygiene Museum entstehen soll. Geplant seien vor allem Wohnungen. Daneben sollen aber auch Einzelhandels- und Büroflächen entstehen.

Platz für 100.000 Quadratmeter Geschossflächen

Für einen Teil des Grundstücks liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Auf diesen Flächen können Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 100.000 Quadratmetern errichtet werden. Für weitere Flächen kündigte die neue Eigentümerin ein Bebauungsplanverfahren mit der Landeshauptstadt Dresden in den nächsten Jahren an. Während das Bürogebäude an der St. Petersburger Straße im Besitz der TLG Immobilien bleibt, gehört das Robotron-Atrium II, in dem die Cityherberge untergebracht ist, nun der GerchGroup.

Das Düsseldorfer Unternehmen investiert erstmals in den neuen Bundesländern und freut sich auf die Arbeit in Dresden, heißt es in einer Pressemitteilung. Marc K. Thiel, Vorstand der GerchGroup, erklärte: „Eine solches Areal, direkt angrenzend an die historische Altstadt und den Großen Garten, ist schlicht einzigartig und passt hervorragend zu unserer Entwicklungsstrategie.“

Die GerchGroup ist ein bundesweit agierender Projektentwickler. Das Unternehmen wurde von Mathias Düsterdick (Vorstandsvorsitzender) und Christoph Hüttemann (Vorstand) Ende Oktober 2015 gegründet. Aktuell realisiert die GerchGroup nach eigenen Angaben ein Gesamtprojektentwicklungsvolumen von rund 5 Milliarden Euro. Weitere Projektankäufe stehen kurz bevor, kündigte das Unternehmen an.

Von Thomas Baumann-Hartwig