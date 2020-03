Wohin steuert die Kulturwerkschule Dresden?

Dresden

Zwei Klassen hat die Kulturwerkschule Dresden: eine erste und eine fünfte. Wenn alles so läuft, wie Mitgründer und Geschäftsführer Michael Hecht sich das vorstellt, füllen in sieben Jahren nicht mehr nur 50, sondern rund 700 Grund-und Oberschüler die Flure einer neu gebauten Schule. Die soll in Pieschen entstehen und zweizügig sein. „Nur mit hinreichend Schülern können wir das großzügige Kurssystem anbieten, das unser Konzept trägt“, begründet Michael Hecht die großen Pläne für die Einrichtung mit dem Fokus auf Kultur und Werken. Bis zur 9. Klasse soll es keine Noten geben, langfristig werde altersübergreifend unterrichtet.

20 Leute im Team

Doch bis dahin muss das Projekt Stück für Stück wachsen, braucht es Vertrauen zwischen Eltern und Schule ebenso wie zwischen Schülern und Lehrern. „Daran arbeiten wir zur Zeit mit rund 20 Leuten im Team – von Teilzeitlehrern über Hortbetreuer bis zur Putzkolonne“, sagt Oberschulleiter Hecht. Er führt gemeinsam mit Nora Krzywinski die Geschäfte – sie kümmert sich um Verwaltung und Finanzen, er um den Schulbetrieb und die Inhalte.

Weiteres Jahr in Bühlau

Im August vergangenen Jahres konnte die private Kulturwerkschule nach Verzögerungen und Streit mit dem Landesamt endlich an den Start gehen. Vorerst findet der Unterricht auf rund 450 Quadratmetern Fläche im Untergeschoss der ehemaligen Volksschule (Baujahr 1876) am Weißen Hirsch statt. Als Interim will Michael Hecht das Gebäude auf der Luboldtstraße 15 gern auch noch im nächsten Jahr nutzen. Dann werden neue Erst- und Fünftklässler dazukommen. „Mit vier Klassen á 25 Kinder brauchen wir dann auch das Obergeschoss“, sagt Schulchef Hecht. Er mag den Standort in Bühlau – zumal auch noch eine kleine Turnhalle sowie ein Anbau mit Küchentrakt und Platz für den Hort dazu gehören.

Doch absehbar ist die Interimslösung am Weißen Hirsch zu klein. „Ab 2022 gibt es sechs Klassen, spätestens dann brauchen wir einen neuen Standort“. Dazu liefen die Verhandlungen parallel zum Schulbetrieb, erklärt Michael Hecht.

Startphase mit Anlaufschwierigkeiten

Die Planungen für die Zukunft und die Lücken im Alltagssystem kosten ihn und sein Team Kraft und Nerven. Aber das war erwartbar und ist eingepreist. „Mit zwei Klassen können wir Lehrer nur stundenweise beschäftigen. Auch Wahlkurse sind bei so wenig Schülern in der Startphase einfach noch nicht zu leisten“, begründet Hecht, warum in der Oberstufe derzeit eben nur Englisch und nicht auch Französisch im Angebot ist. „Wir sind hier zwar im Großen und Ganzen froh. Aber auch nur halb zufrieden, weil unser Konzept noch in den Kinderschuhen steckt und die vielen Elemente, die es einmal abfedern werden, erst im Entstehen begriffen sind“.

Zum Konzept gehört Kultur im weitesten Sinne – also nicht nur Tanzen und Dichten, sondern Bildung insgesamt, Fragen wie: Wie gehen wir miteinander um? Wie wandeln sich – besonders brisant in Zeiten neuer Migrationsbewegungen - Sprache, Glaube, Herkunft? Und es geht ums Gestalten mit Kopf und Händen, kreativ mit Materialien, aber auch beim Texten oder Theaterspielen.

Verständnis bei Eltern, Überzeugungsarbeit bei Schülern

Die Eltern, die im Schnitt 100 Euro Schulgeld im Monat plus Aufwendungen für Essen, Klassenfahrten, Material und Hort bezahlen, haben dafür in aller Regel Verständnis. Bei den Schülern müsse er zuweilen mehr Überzeugungsarbeit leisten, sagt Hecht. Er zielt mit dieser Bemerkung auf einige Fünftklässler, die mit übler Schulerfahrung aus anderen Einrichtungen gekommen seien und hier wieder Spaß am Lernen finden sollen. Manche fremdelten auch mit dem System der Selbstverantwortung und legen das Prinzip der Freiwilligkeit am Anfang sehr weit aus. Da helfe dann Geduld. „Aber manchmal muss ich auch autoritär werden“, sagt Hecht mit einem lächelnden Gesicht, das Strenge schwer vorstellbar macht.

Solidarisches Bezahlsystem

Für die nächsten zwei neuen Klassen seien schon fast alle Plätze vergeben, erklärt der Schulleiter auf Nachfrage. Doch bewerben können sich Interessenten trotzdem noch. Wer Sorge hat, ob er das Schulgeld aufbringen kann, sollte nicht verzagen. Die Kulturwerkschule ist als Solidarprinzip angelegt, die Mischung aller sozialen Schichten Prinzip. Deshalb gibt es bei der Bezahlung jedes Jahr aufs Neue so genannte Bieterrunden. „Wir nennen die Summe, die wir für alle angemeldeten Kinder brauchen. Dann gibt es anonymisierte Runden, in denen jeder aufschreibt, was er aufbringen kann. Im vergangenen Jahr war nach drei Runden das Ziel erreicht.“

Baugesellschaft für Pieschener Schulneubau in Arbeit

Parallel laufen die Planungen für den Schulbau in Pieschen. „Wir gründen eine Baugesellschaft, um den Teil des Projekts vom Schulträger fernzuhalten“, erläutert Hecht das Vorgehen. Ehe in frühestens drei Jahren die Bauphase beginne, werde mit Architekten, Banken und der Förderbank SAB verhandelt. Ein mühsames Unterfangen. Doch die Gründer der Kulturwerkschule haben ihr Ziel fest im Blick. Und Bangemachen gilt nicht.

Weiter lesen:

Von Barbara Stock