Die Kitas in Dresden öffnen: Das müssen Eltern wissen

In Dresden öffnen ab Montag alle 389 Kindertagesstätten und Horte im eingeschränkten Regelbetrieb. Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) begrüßte die Entscheidung der Staatsregierung, die Öffnung von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu ermöglichen. „Wir wissen, welche Herausforderungen die Dresdner Eltern in den vergangenen Wochen bewältigen mussten. Die meisten erleben enorme Doppelbelastungen bei der gleichzeitigen Bewältigung von Arbeitsalltag und Kinderbetreuung.“

Gruppen werden nicht durchmischt

Eingeschränkter Regelbetrieb in den Kitas und Horten heißt laut Donhauser, dass die Gruppen nicht durchmischt werden. Die Kinder würden in festen Gruppen von einem festen Personenkreis betreut. Das sei sehr personalaufwendig. Gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste würden diese Vorgaben nicht zulassen, so der Bildungsbürgermeister.

Es könne sowohl in den Kitas als auch in den Horten unabhängig von der Trägerschaft zu einer Einschränkung der Öffnungszeit kommen. Er sei sich bewusst, dass diese Einschränkungen besonders Familien betreffen werde, die auf die Randzeiten angewiesen seien. Alle Einrichtungen würden ihre Öffnungszeiten sehr verantwortungsvoll prüfen, verspricht Donhauser.

Kinder verbringen viel Zeit im Freien

Die kommunalen Kindereinrichtungen würden gegenwärtig Konzepte für die Wiedereröffnung entwickeln. Dabei sollten die Kinder so viel Zeit wie möglich im Freien verbringen. Das minimiere das Infektionsrisiko. Deshalb sollten die Eltern den Kindern wetterfeste Kleidung und Schuhe mitgeben.

Städtisches Amt zieht Elternbeiträge ein

Das Amt für Kindertagesbetreuung werde im Februar die Elternbeiträge für Kinder in kommunalen Einrichtungen einziehen. Eltern, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, werden vom Amt gebeten, den gesamten Beitrag für Februar eigenständig zu überweisen. Zu viel gezahlte Beiträge würden mit den Elternbeiträgen in den kommenden Monaten verrechnet, kündigte Donhauser an.

Grüne fordern engmaschiges Testkonzept

Die Grünen im Stadtrat fordern ein engmaschiges Testkonzept für die Kindertagesstätten und Schulen. „Die Öffnung ist zu begrüßen, aber angesichts der ungewissen Entwicklung der Pandemie aufgrund der Mutanten nur dann zu verantworten, wenn regelmäßig und engmaschig getestet wird“, erklärte Wolfgang Deppe, der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Eigenbetrieb sowie bei den freien Trägern der Stadt müssten durch die Stadt entsprechende Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Sonst könne es schnell zum Rückschlag in der Pandemiebekämpfung kommen. Bei Infektionen sei es sinnvoll, neben den Kindern, die Kontaktperson 1 sind, auch die Eltern zu testen.

Von Thomas Baumannn-Hartwig