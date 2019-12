Die Kirchen in Dresden stehen 2020 vor Herausforderungen

Dresden

2020 wird für die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens ein Wahljahr. Grundlegende Veränderungen, also weniger Pfarrer für größere Gebiete, wird es in beiden großen Kirchen geben, auch im römisch-katholischen Bistum Dresden-Meißen. Hier soll im Sommer 2020 der größte Teil der 33 neuen Großpfarreien gegründet sein, von denen einige über 9.000 Mitglieder haben. In ihnen gehen die bisher 97 einzelnen Pfarreien auf.

Das Bistum reagiert damit auf eine Entwicklung: Während die Zahl der katholischen Christen in den Ballungszentren Dresden und Leipzig wächst, schrumpfen in den ländlichen Gebieten die Gemeinden. Für die Seelsorge stehen in Zukunft weniger Priester, Gemeindereferentinnen und -referenten zur Verfügung. Außerdem müssen die Pfarreien in den nächsten Jahren mit weniger Geld auskommen.

141.700 Katholiken im Bistum Dresden-Meißen

Insgesamt gibt es im Bistum, das den größten Teil Sachsens und Ostthüringen umfasst, fast 141.700 Katholiken, was etwa dreieinhalb Prozent der Bevölkerung entspricht. 2016 waren es noch 1100 mehr. Der Zusammenschluss zu einem Großverbund bedeutet neben Veränderungen in der Verwaltung auch, Schwerpunkte setzen, neu organisieren, manches auch aufgeben zu müssen. Das Neue: Die Katholiken sind aufgefordert, über die Grenzen der Kerngemeinde hinaus zu denken, stärkeres Interesse an der Lebenssituation ihrer Mitmenschen zu entwickeln. Ein hoher Anspruch.

In den priesterzentrierten Gemeinden muss die Arbeit in neuen Pastoralteams organisiert werden. Manche sehen die Veränderungen als Chance, andere erfüllen sie mit Unruhe und Befürchtungen. Eine, die am häufigsten zu hören ist: Wird mit weniger Priestern in einem wesentlich größeren Gebiet an den einzelnen Orten noch kirchgemeindliches Leben möglich sein? Abgeschlossen sein soll dieser konfliktreiche Prozess 2021. Dann will das Bistum den hundertsten Jahrestag seiner Neugründung feiern.

Diskussion um Reformen

Fortgesetzt wird im Bistum der „Synodale Weg“, eine bundesweite Diskussion über nötige Reformen in der katholischen Kirche. Gestartet war sie am 1. Dezember, als Reaktion auf eine Studie über sexuellen Missbrauch, die im Herbst 2018 vorgestellt worden war. Debattiert werden soll über Macht, Sexualmoral, Zölibat, also Ehelosigkeit bei Priestern, und die Rolle von Frauen. Das Besondere daran: nicht nur Bischöfe und Priester, auch Laien und Fachleute von außerhalb der Kirche beteiligen sich. Ob die Beschlüsse im Bistum umgesetzt werden, entscheidet am Ende aber allein der Bischof.

Drei bedeutsame Wahlen stehen in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche mit ihren derzeit rund 677.000 Mitgliedern in etwa 680 Gemeinden an: Zuerst müssen die Mitglieder der Landessynode nach dem Rücktritt von Carsten Rentzing einen neuen Landesbischof oder eine Landesbischöfin wählen, auf einer Sondertagung am 29. Februar und 1. März.

Bekanntgabe der Kandidaten am 24. Januar

Kandidaten vorschlagen konnten Superintendenten, Leiter der Regionalkirchenämter und der Ältestenrat der Landessynode. Eine fünfköpfige Gruppe der Kirchenleitung wählt drei aus. Landessynodale können einen weiteren Kandidaten ins Rennen schicken. Dazu müssen zehn von ihnen diese Person unterstützen. Bekanntgegeben werden die Kandidaten am 24. Januar. Vorstellen sollen sie sich in den drei sächsischen Großstädten, zuerst in Dresden, am 3. Februar, 19 Uhr, in der Himmelfahrtskirche, Altleuben.

Die Erwartungen an den Amtsträger sind so hoch wie gegensätzlich. Für Carsten Rentzing waren sie von seiner Wahl 2015 an zur Zerreißprobe geworden. Die einen fordern deutliche Äußerungen zur politischen Situation, besonders gegen Rechtspopulismus, die anderen streng an der Bibel orientierte geistliche Positionen.

Tiefer Graben

Der trennende Graben der Ansichten scheint tief. Über gleiche Rechte für Homosexuelle und die „Ehe für alle“ hatte sich die Landeskirche schon nicht einigen können. Seit dem Erstarken der AfD ist eine weitere Streitfrage hinzugekommen: Wie weit sind konservative und patriotische Ansichten mit christlichen Grundsätzen vereinbar? Wo beginnt Extremismus, der nicht mehr zu tolerieren ist? Was macht man mit Schwestern und Brüdern, die bekennende AfD-Wähler oder gar Mitglieder sind?

Die Arbeitsgemeinschaft „Kirche für Demokratie und Menschenrechte“ hat Kriterien dazu in der differenzierenden und faktenreichen Broschüre „Nächstenliebe leben. Klarheit zeigen“ zusammengetragen (im Internet unter www.kirche-fuer-demokratie.de). Stephan Bickhardt, der neue Direktor der Evangelischen Akademie Meißen, bietet eine Diskussion zum Thema am 26. Februar, 19 Uhr, im Kirchgemeindehaus Bretnig bei Großröhrsdorf an.

Appell für demokratische Streitkultur

Viele Protestanten appellieren, nach den hoch emotionalen Wortgefechten beim Rentzing-Rücktritt trotz bleibender Meinungsverschiedenheiten einen für Christen angemesseneren Umgang miteinander zu pflegen. „Wir müssen diesen rauen Ton der Bewertung und Einordnungen nicht mitmachen, der in den (sozialen) Medien oft herrscht“, meint zum Beispiel Pfarrer Matthias Koch (Pesterwitz). Keine diskriminierenden Einordnungen mehr, die Menschen in politische Ecken bannt. Statt dessen demokratische Streitkultur: „Wertschätzung, Achtung wenigstens der Person gegenüber, die so eine andere, mir völlig unverständliche Meinung vertritt, verlangt doch zumindest der Anstand.“

Als zweites müssen Kirchvorsteher und Pfarrer am 8. März in 20 Wahlkreisen 60 der insgesamt 80 Mitglieder der neuen, 28. Landessynode wählen. Weitere 20 beruft die Kirchenleitung. Zu ihrer konstituierenden Sitzung kommen sie am 27. Juni zusammen.

Wahl der Kirchenvorstände

Und alle Kirchenmitglieder ab 14 Jahren sind als drittes im September zur Wahl ihrer Kirchenvorstände an die Urnen gerufen. Kandidieren dürfen Gemeindemitglieder zwischen 18 und 67 Jahren. In ihr Amt eingeführt werden sie im Dezember.

Bis dahin soll auch die umfassende Strukturveränderung abgeschlossen sein: Gemeinden müssen sich in Regionen mit etwa 6000 Mitgliedern zusammenschließen. Von denen, die das bereits getan haben, haben viele als Form Schwesterkirchverhältnis oder Kirchgemeindebund gewählt. Dabei behalten die einzelnen Gemeinden größtmögliche Eigenständigkeit. Dies zeigt: Gelebter Glaube braucht seine engere Heimat.

Von Tomas Gärtner