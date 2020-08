Dresden

Nein, Eisbomben mit Melonenstückchen, wie sie der Zoo Hannover jetzt den Eisbären verabreichte, gebe man derzeit nicht aus, so Biologe Thomas Brockmann. Die Eisbomben würden mehr der Beschäftigung dienen, als dass sie nachhaltig Abkühlung bringen. Doch wie finden die Tiere im Dresdner Zoo Abkühlung?

Die wenigsten Tiere schwitzen

Schwitzer sind unter den Tieren auf jeden Fall die Ausnahme, erklärt Thomas Brockmann. Pferde und Schweine schwitzen. Und Klippschliefer zum Beispiel. Die sondern an den Füßen Schweiß ab. „Allerdings hat das einen anderen Hintergrund. Die Schweißdrüsen halten die Fußsohlen feucht, das bringt ihnen mehr Grip.“ Mit anderen Worten, die Schweißfüße geben besseren Halt in steiniger Umgebung.

Ein dickes Fell ist nicht immer praktisch

Besonders zu schaffen macht die Hitze Tieren, die ursprünglich in Gegenden zu Hause sind, wo es nicht so warm ist, und die ein dickes Fell haben wie Rote Pandas und Schneeleoparden. „Letztere ziehen sich tagsüber zumeist in schattige Plätze in der Felsanlage zurück. Sie lassen sich meist nur am Morgen und am späten Nachmittag blicken“, erzählt der Zoo-Biologe.

Siesta im Schatten

Aber Temperaturen ab 30 Grad seien auch für Tiere, die in Afrika leben, warm. „In der Mittagshitze versuchen die Tiere dort auch wenig zu machen.“ Sie suchen sich ein schattiges Plätzchen und dösen. Dass die Tiere auch in den Gehegen im Zoo genügend Schattenplätze finden, werde bei der Planung berücksichtigt, erklärt Thomas Brockmann.

Wenn wir schwitzen, denken wir an ein erfrischendes Bad im kühlen Nass. Dafür begeistert sich naturgegeben nicht jedes Tier. „Die Elefanten im Zoo haben die Möglichkeit, baden zu gehen, aber sie machen das gar nicht so oft“, hat Thomas Brockmann beobachtet. Erklären kann er sich das nicht.

Riesenschildkröten als Taucher

Die Hugos im Dresdner Zoo allerdings gehen bei so großer Hitze regelmäßig ins Wasser. Ob das bei 40 cm Wassertiefe als kühles Nass zu bezeichnen ist, bleibt eine Definitionsfrage. Aber Abkühlung finden die Riesenschildkröten dort, weiß der Zoo-Biologe. „Die Hugos können übrigens sehr lange mit dem Kopf unter Wasser bleiben.“ Da hätten Zoo-Besucher aus Sorge um die Tiere schon Alarm geschlagen.

Rasensprenger als Dusche

Wer dieser Tage durch den Zoo spaziert, wird an dem einen oder anderen Gehege aber vielleicht Rasensprenger sehen. Sie sind eigentlich dafür da, das Gras zu bewässern, aber haben einen angenehmen Nebeneffekt: So verschaffen die Zoo-Mitarbeitern manchen tierischen Schützlingen Abkühlung. In der Südamerikaanlage zum Beispiel. „Da sind die Nandus und Vikunjas gerne mal durch den ,Regen’ gelaufen“, hat Thomas Brockmann beobachtet. Auch die Papageien scheinen an heißen Tagen Duschen zu mögen.

Und natürlich sei bei Hitze trinken wichtig. Nicht nur für Menschen, auch für die Tiere. Daran sollte man auch zu Hause denken. „Die Tiere trinken mehr“, weiß der Zoo-Biologe. „Sie können sich an den installierten Tränken so oft bedienen, wie sie wollen.“

Von Catrin Steinbach