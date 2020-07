Die Herkuleskeule in Dresden muss weichen

Dresden

Der Stadtrat hat am Freitagabend den Abriss des DDR-Sondergebäudes am Sternplatz beschlossen. In dem Zeitzeugnis der Ostmoderne hatte das Kabarett Herkuleskeule früher seine Spielstätte. In dem angeschlossenen Flachbau waren Nahversorger, gastronomische Einrichtungen und Dienstleister untergebracht. Nach dem Abriss soll das Grundstück mit Wohngebäuden bebaut werden. 54 Wohnungen sowie Geschäfte in der Erdgeschosszone können entstehen.

Die FDP-Fraktion hatte sich für den Erhalt des Gebäudes eingesetzt. Letztlich erfolglos – 46 Stadträte stimmten für den Abriss – eine deutliche Mehrheit. Die Architektur der neuen Gebäude soll immerhin an die Formsprache der 1960er Jahre anknüpfen. Es soll auch eine Möglichkeit gefunden werden, an die frühere Spielstätte des Kabaretts zu erinnern, das im Kulturpalast heimisch geworden ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig