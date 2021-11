Die Gute Form: Tischlernachwuchs zeigt im Elbepark Dresden sein Können

Dresden

Vom 8. bis 13. November 2021 zeigt der sächsische Tischlernachwuchs im Elbepark Dresden sein Können. Denn in dieser Zeit findet in der Mall des Einkaufszentrums wieder der Wettbewerb „Die Gute Form statt“. Dieser wird vom Fachverband Tischler Sachsen veranstaltet.

Zehn Arbeiten mehr als vergangenes Jahr

Zu sehen sind die besten Gesellenstücke von 48 Tischlern der 17 sächsischen Innungen sowie die besten Arbeiten des diesjährigen Abschlussjahrganges aus Sachsen-Anhalt. Die Ausstellung ist etwas größer als vergangenes Jahr, denn es werden zehn Ar­beiten mehr präsentiert.

Für die jungen Frauen und Männer ist schon die Teilnahme an der Guten Form eine Auszeichnung. Aber natürlich fiebern alle der Entscheidung der fachkundigen Jury entgegen. Diese nimmt vor Ort im Elbepark jedes einzelne Stück unter die Lupe und kürt am Ende die drei besten Sachsens.

Sieger darf am Bundesausscheid teilnehmen

Der Sieger darf dann am Bundesausscheid teilnehmen. Des Weiteren können die Besucher der Ausstellung vor Ort per QR-Code abstimmen, welche Arbeiten ihnen am besten gefallen. Unter den Teilnehmern der Abstimmung werden Elbepark-Einkaufsgutscheine verlost.

Die Ausstellung „Die Gute Form“ ist während der Öffnungszeiten des Elbeparks frei zugänglich. Die Schau bietet die Möglichkeit, sich einen Eindruck vom handwerklichen Geschick und der Kreativität der jungen Leute ein Bild zu machen. Außerdem fertigen während der Ausstellung Auszubildende live verschiedene Holzarbeiten, teilt der Fachverband Tischler Sachsen mit. Die Siegerehrung findet am Sonnabend, 13. November, 15 Uhr im Elbepark statt.

Von cat.