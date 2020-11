Dresden

Im Elbepark in Dresden zeigt von Montag, 9. November, bis Sonnabend, 14. November, der Tischlernachwuchs sein Können. Während der Öffnungszeiten des Einkaufszentrums sind in einer Ausstellung in der Mall Gesellenstücke von 30 Tischlern und acht Tischlerinnen des aktuellen Abschlussjahrganges überwiegend aus Sachsen, aber auch aus Sachsen-Anhalt zu sehen.

Freischwebendes Bett, Kücheninsel im Industrial Style und mehr

Darunter sind zum Beispiel Kücheninseln – eine davon im Industrial Style – , Schreibtische, Stehpult und verschiedene Low- und Highboards mit ausgefallenen Details wie Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen.

Zudem sind Phonomöbel, Garderoben, Stühle, Stehpult, Wandschränke, Barschrank und einige Betten ausgestellt. Eines davon steht nicht auf dem Boden, sondern wird mit dem Kopfteil an einer stabilen Wand montiert und schwebt dann frei im Raum. Eine nicht sichtbare Stahlkonstruktion sorgt dafür, dass das auch wirklich hält.

„Hier im Elbepark haben wir im Rahmen der Ausstellung nicht eine solch stabile Wand, an der das Bett befestigt werden könnte. Deshalb muss ein Gabelstapler das Möbel halten. Aber dass das mit der Konstruktion wirklich funktioniert, hat der Gesellenprüfungsausschuss überprüft“, weiß Jan Eckoldt, Geschäftsführer des Fachverbandes Tischler Sachsen.

Ausstellung im Elbepark ist zugleich ein Wettbewerb

Und er betont: „Wir präsentieren hier die Arbeiten der besten Absolventen der Tischlerlehre.“ Die Leistungsschau ist zugleich ein Wettbewerb. Denn eine fachkundige Jury wird jedes Gesellenstück genauestens unter die Lupe nehmen und am Ende die drei Besten küren. Der Sieger bzw. die Siegerin des von den sächsischen Tischlerinnungen veranstalteten Landesgestaltungswettbewerbes „Die Gute Form 2020“ darf dann am Bundesausscheid 2021 teilnehmen.

Bei der Ausstellung jetzt im Elbepark ist aber auch das Publikum gefragt. Denn die Besucher der frei zugänglichen Schau in der Mall können online per QR-Code abstimmen, welches Gesellenstück ihnen am besten gefällt. Unter den Teilnehmern der Abstimmung zum Publikumsliebling werden Einkaufsgutscheine für den Elbepark verlost.

Innovative Ideen sind gefragt

Beim Wettbewerb sei eine handwerkliche Arbeit in hoher Qualität natürlich eine Grundvoraussetzung für eine Nominierung. Der Fokus liege jedoch auf gestalterischen Gesichtspunkten, erklärt Jan Eckoldt. So werde die dreiköpfige Jury, die aus einem Tischlermeister, einem Diplomdesigner und einer Raumausstattermeisterin, die zugleich Gestalterin im Handwerk ist, u.a. Linienführungen, Gliederungen, Proportionen sowie der Material- und Farbkomposition, innovative Ideen und die Nutzungsqualität bewerten.

Aufgrund der strengen Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr für die Ausstellung im Elbepark keine offizielle Eröffnungsveranstaltung. Und auch die Siegerehrung wird auf andere Art und Weise durchgeführt.

Sieger werden am Sonntag per Youtube verkündet

„Wir verkünden die Sieger per Video“, kündigt Jan Eckoldt an. Das Video werde am Sonntag, 15. November, 13 Uhr bei Youtube (Suche: „Fachverband Tischler Sachsen“) online gestellt. Selbst die Gesellinnen und Gesellen, die am Wettbewerb teilnehmen, erfahren erst zu diesem Zeitpunkt, ob sie einen der drei ersten Plätze errungen haben.

Das ist Aufregung pur für die jungen Leute, die viel Herzblut in ihr Gesellenstück gesteckt haben. Wenngleich bereits die Nominierung für den Wettbewerb „Die Gute Form“ eine Honorierung für eine tolle Leistung sei, so Jan Eckoldt. Auch die Betriebe, deren Gesellen bei der „Guten Form“ mitmachen dürfen, würden mit einer Urkunde für ihre gute Ausbildungsleistung geehrt.

Ausbildungsbetriebe gesucht

Diese Anerkennung des Engagements sei wichtig, weil „immer weniger Betriebe die Last des Ausbildens auf sich nehmen wollen“, so der Geschäftsführer des Fachverbandes Tischler Sachsen. Ein Grund seien die hohen Kosten der Ausbildung. Des Weiteren seien Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und genaues Arbeiten unter den Bewerbern „nicht mehr so oft zu finden“, so Eckoldt. „Wir brauchen aber Ausbildungsbetriebe, um den Fortbestand des Tischlerberufes zu sichern. Sonst schaffen wir uns selber ab.“

Von Catrin Steinbach