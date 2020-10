Dresden

Trotz steigender Infektionszahlen hält die FDP an Dresdens Weihnachtsmärkten fest. Wie die Fraktion mitteilt, soll der Stadtrat bei einer Sondersitzung am 10. November über Unterstützungen für die thematischen Weihnachtsmärkte im Zusammenhang mit der Coronakrise beraten. In einem gemeinsamen Antrag mit der CDU fordere die Partei 400 000 Euro Fördermittel zur Deckung der zusätzlichen Kosten, die durch die diesjährigen Hygieneauflagen entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Antrag sehe vor, dass die Mittel ausschließlich für solche Kosten verwendet werden sollen, die den Konzessionsträgern durch Maßnahmen wie Zugangskontrollen, Umzäunung und Abstandswahrung entstehen. „Wir greifen den Betreibern der Weihnachtsmärkte wie dem Advent auf dem Neumarkt, dem Augustusmarkt auf der Hauptstraße und dem Dresdner Winterlichter Markt auf der Prager Straße unter die Arme“, sagt Robert Malorny, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Schließlich würden die privaten Marktbetreiber 2020 ein immenses wirtschaftliches Risiko tragen. Geschäftsführer des Augustusmarktes ist Holger Zastrow.

Der Stadtrat bewilligte bereits Mittel in Höhe von 600 000 Euro für den städtisch betriebenen Striezelmarkt unter Coronabedingungen. Die SPD fordert indes die Absage aller Weihnachtsmärkte der Stadt. Anstatt Geld in pandemiekonforme Märkte zu pumpen, sollten die Mittel in Corona-Schutzmaßnahmen oder Soforthilfen für Kulturschaffende fließen.

