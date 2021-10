Die FDP in Dresden hat nur Mitleid für die CDU übrig

Dresden

Eitel Sonnenschein bei der Dresdner FDP mit einer Vorstandswahl ohne Störgeräusche. Der Herbstparteitag der Liberalen am Sonnabend im Rathaus stand ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Der Kreisvorsitzende Holger Hase erklärte stolz: „44 900 Dresdnerinnen und Dresdner haben uns am 26. September ihre Stimme gegeben. Mit diesem Wert haben wir das höchste Mobilisierungsergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1990 erreicht.“

CDU hat Führungsanspruch verloren

Hase richtete seinen Blick schon weit voraus: Diesen Trend gelte es, bei der Landtags- und Kommunalwahl 2024 zu festigen und weiter auszubauen. „Von daher liegt in diesem hervorragenden Wahlergebnis auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Ich denke, dass unser Potenzial mit Blick auf eine vor sich hin taumelnde Union noch nicht ausgereizt ist“, so Hase. Für ihn habe die CDU den Führungsanspruch im sogenannten bürgerlichen Lager längst verloren.

Der Kreisparteitag beschloss einen Leitantrag zur Förderung von Handel und Gastronomie in Dresden. Dazu erklärt der stellvertretende Kreisvorsitzende Marko Beger: „Wir fordern die Landeshauptstadt auf, insbesondere die 2020/2021 ermöglichten Flexibilisierungen städtischer Regelungen für Handel und Gastronomie zu verstetigen – zum Beispiel Sondernutzungsgebühren für Handel und Gastronomie dauerhaft abzuschaffen.“ Es gehe auch um die dringend notwendige Modernisierung der Marktsatzung und Sondernutzungssatzung, um Unterstützung für die Handels- und Gewerbevereine in den Stadtteilen, die Garantie zur Erreichbarkeit von Innenstadt und Stadtteilzentren für alle Mobilitätsformen sowie die Erarbeitung einer Strategie zur Belebung leerstehender Ladenflächen in der Innenstadt.

Vorstandswahl ohne Überraschungen

Bei der Wahl des neuen Kreisvorstands gab es keine Überraschungen. Der Kreisvorsitzende Hase sowie seine Stellvertreter Carsten Biesok und Beger wurden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Zum neuen Schatzmeister wurde Torsten Schlegel gewählt. Beisitzer im neuen Kreisvorstand sind: Steve Görnitz, Thomas Kunz, Robert Malorny, Silke Müller, Lydia Streller, Martin Walther und Dominik Zoch. Für die Jungliberale Aktion Dresden wurde Carl Gruner in den Kreisvorstand gewählt. „Ich bedanke mich bei meinen Parteifreunden für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Vorstand“, erklärte Hase.

Von Thomas Baumann-Hartwig