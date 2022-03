Die Evangelische Hochschule in Dresden hat eine neue Rektorin

Dresden

Silke Geithner ist neue Rektorin der Evangelischen Hochschule Dresden (EHS). Ins Amt eingeführt wird die Professorin für Führung und Organisation in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft in einem Gottesdienst zur Eröffnung des Semesters am 28. März, 9 Uhr, in der Kreuzkirche. Rektorin ist sie wie üblich fünf Jahre lang.

Die studierte Wirtschaftspädagogin, 1977 im erzgebirgischen Stollberg geboren und in Gornsdorf aufgewachsen, forscht und lehrt unter anderem über neue Formen von Arbeit, über Theorien des Lernens allein oder in der Gruppe, wie Abläufe organisiert und mit Personal umgegangen werden muss und wie Führungskräfte im Gesundheitswesen Veränderungen verkraften (Resilienz). Eines ihrer Spezialgebiete sind Planspiele und erlebnisorientierte Lernformen.

Sie war an Hochschulen in Chemnitz, Fürth und an der TU Dresden tätig in der Betriebswirtschaftslehre (BWL), beschäftigte sich unter anderem mit Personal und Führung, Veränderungen in der Organisation, sozialen Fähigkeiten und Planspielen.

Prorektorin für drei Jahre wird Ivonne Zill-Sahm, Professorin für Erziehung und Bildung im frühen Kindesalter.

