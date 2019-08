Dresden

„Sommer, Sonne, Biergarten? Da geht noch mehr!“, findet Jens Pietzonka. Der 47-Jährige betreibt seit einigen Jahren erfolgreich die Weinzentrale an der Hoyerswerdaer Straße und brachte diese im Wonnemonat Mai als Pop-Up-Version auch nach Radebeul. Doch dem umtriebigen Gastronomen gehen die Ideen noch lange nicht aus.

Den Einfall zu einem mobilen „ Weingarten“ direkt an der Elbe hatte Pietzonka bereits im vergangenen Oktober. Ein ausgemusterter Feuerwehrwagen von Freund und Gastro-Kollegen Stefan Meyer-Götz (Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei) sollte als buchstäbliches Löschfahrzeug Highlight und Zentrum des mobilen Ausschanks am Elbufer werden. Schnell wie die Feuerwehr sind die Behörden jedoch nicht immer, und so wurde nichts aus Pietzonkas Plan, seine Elbzentrale schon im Juni zum Anlaufpunkt weinbegeisterter Dresdner zu machen. Aber auch wenn die Mühlen mitunter langsam mahlen, erhielt der Sommelier nun doch noch kurzfristig die Erlaubnis, den Feuerwehrwagen für die letzten August-Tage an die Albertbrücke zu fahren.

Sommerliche Weine mit Blick auf die Elbe

Seit Mittwoch können hier im Liegestuhl oder am Bartisch insgesamt fünf verschiedene sommerliche Weine unter freiem Himmel und mit Blick auf das Elbpanorama genießen. 5 Euro pro 0,2-Liter-Glas reißen kein allzu großes Loch in die Haushaltskasse und so ist der neue Hotspot an der Elbe auch durchgängig besucht – trotz kleiner Pannen: „Wir haben unser Stromaggregat angeblich vollgetankt vom Händler übernommen“, erzählt Pietzonka. Leider stimmte das nicht so ganz: Nach nur einer halben Stunde war der Strom weg, das Team improvisierte mit Eiswürfeln. „Zu einer Pre-Opening-Phase gehört sowas aber einfach auch dazu“, ist Pietzonka zuversichtlich.

Imbiss darf mitgebracht werden

Außer dem wechselnden Weinangebot gibt es zusätzliche Aktionen, Bückware und kleine Snacks wie Knacker und Laugenbrötchen. Weil das Speisenangebot begrenzt ist, freut sich der Weinkenner auch über Eigeninitiative seiner Gäste: „Es dürfen sehr gern Decken zum Sitzen auf der Wiese und nach bayrischem Vorbild eine Brotzeit mitgebracht werden“. Auf seinen Lieblingswein muss indes trotz reduzierten Angebots niemand verzichten: „In der Weinzentrale haben wir 450 verschiedene Weine im Angebot – und die sind feuerwehrschnell in fünf Minuten an der Elbe.“ Noch bis kommenden Mittwoch öffnet die Elbzentrale bei gutem Wetter ab 15 Uhr die Türen des Feuerwehrautos, bevor es dann von Mai bis August richtig losgehen kann. Die entsprechenden Genehmigungen liegen inzwischen vor.

Von Kaddi Cutz