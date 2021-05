Die Elbe in Dresden: Lebensader in historischen Bildern

Dresden

Poetisch kann die Elbe – Lokalpatriotismus hin, Sachsenseligkeit her – nicht mit dem Rhein, wo früher fest und treu die Wacht stand, konkurrieren. Doch der Goethe-Vertraute Johann Peter Eckermann schrieb immerhin ein einundfünfzigzeiliges Gedicht über die Elbe. Und der Hamburger Poet Barthold Hinrich Brockes dichtete 1724: „Wie angenehm, wie glatt, wie prächtig und wie schön / Ist diese rege Last der Fluthen anzusehn!“

Das Wachsen und Werden Dresdens ist jedenfalls untrennbar mit der Elbe verbunden, die der städtischen Architektur, Kultur und Wirtschaft seit jeher ihren Stempel aufdrückt. Und die Grünflächen rechts wie links sind nicht zuletzt ein Ort, den Dresdner nur zu gern als Erholungsgebiet nutzen: Sie spazieren, joggen, radeln, picknicken, sonnen sich, küssen und kabbeln sich dort, genießen während der sommerlichen Dresdner Filmnächte Kinovorstellungen und Konzertabende. Wie versicherte doch schon Walter Kempowski so schön: „Wer an einem Fluß wohnt, hat nie Langeweile.“

Eine Blaskapelle zieht am Terrassenufer entlang. Quelle: Repro

Nun liegt mit „Die Elbe in Dresden“ ein Buch vor, in dem Joachim Winde mittels rund 150 zumeist unveröffentlichten historischen Bildern aus öffentlichen und privaten Sammlungen die enge Verbindung von Stadt, Mensch und Fluss aufzeigt. Wobei sich sein Rückblick auf die Jahre von 1850 bis 2000 konzentriert, wie der Autor in der Einleitung festhält. Zudem finden sich auch viele Fotos aus der jüngeren Vergangenheit, sprich DDR- und Nachwendezeit.

Hauptsächlich steht, wie im Titel verheißen, Dresden im Fokus, zumindest im Abschnitt zur Elbschifffahrt geht es aber auch nach Bad Schandau und Meißen. Winde, der fast vier Jahrzehnte als Verkehrskaufmann und Wirtschaftsingenieur im Bereich der Binnenschifffahrt tätig war und einen Ruf als profunder Kenner der Geschichte der Binnenschifffahrt in der DDR hat, stellt die Fahrgast- und Güterschifffahrt, Werften, Elbfähren sowie den Binnenhafen in den Vordergrund, reichert seinen nostalgischen Streifzug durch Elbflorenz aber auch mit in der Regel ungemein faszinierenden Aufnahmen von prächtigen und entsprechend berühmten Bauwerken entlang des Flusses an – von denen nicht alle die Zeiten überdauert haben, wie etwa das Hotel Bellevue am Theaterplatz, dessen Ruinenreste 1950 abgerissen wurden.

Hochburg der Badeanstalten

In den Blick gerückt werden zudem die Elbbrücken, die vor 1945 oft noch deutlich anders aussahen als heute, sowie die Flussbadeanstalten, die sogar gänzlich aus der Stadtgeografie verschwunden sind. 1898 existierten in Dresden sage und schreibe 17 Badeanstalten, vor allem am rechten Elbufer. Wie Joachim Winde vermerkt, galt Dresden entlang der Elbe als Hochburg der Badeanstalten. In der Kaiserzeit waren sowohl die Badekabinen als auch die dazugehörigen Badezellen für männliche und weibliche Gäste getrennt, allerdings konnten sich ausweisende Ehepaare „für einen beträchtlichen Aufpreis eine gemeinsame Badezelle mieten“, wie Winde schreibt.

In erster Linie sind es die Fotos, die locken, aber auch die begleitenden Texte sind nicht uninteressant – selbst mit der Stadtgeschichte leidlich vertraute Dresdner erhalten die eine oder eine Information, die ihnen bis dato unbekannt gewesen sein dürfte. So vermittelt Joachim Winde im Kapitel zu den Elbfähren, dass der Schifffahrtskalender von 1943 zwölf Fährstellen nennt, von denen 1985 dann noch sieben übrig waren. Zur Fahrgastschifffahrt wiederum wird unter anderem vermerkt, dass die Dresdner Personenschifffahrt von 1837 bis 1929 über insgesamt 69 Seitenraddampfer verfügte, wobei der höchste Flottenbestand für das Jahr 1898 mit 37 Schiffen zu verzeichnen ist. Erster Personenraddampfer war laut Winde das Eindeckschiff „Kronprinz“, 1896 folgte als Weiterentwicklung der Typ des größeren Oberdeckdampfers mit Salon, Dampfsteuermaschinen und einem auf dem Oberdeck errichteten Ruderstand. Erster Neubau dieses Typs war der Dampfer „Bodenbach“.

Der Dampfer „Einheit“ in Bad Schandau. 1974 wurde das 60,3 Meter lange Schiff stillgelegt. Quelle: Repro

Als erster Neubau der Werft Laubegast wurde 1899 der Personendampfer „Auguste Victoria“ in Dienst gestellt wurde, der dann 1919 in „Loschwitz“ umbenannt wurde und 1946 als Reparationsleistung an die im Krieg verheerte UdSSR abgegeben werden musste. Namenswechsel waren – bedingt durch politische Umbrüche – nicht selten. Was einstmals auf den Namen „Königin Carola“ getauft worden war, mutierte bis 1927 zur „Diesbar“, dann bis 1952 zur „Pillnitz III“, fuhr anschließend bis 1993 unter dem Namen „Weltfrieden“ und ist heute wieder als „Pillnitz (IV)“ unterwegs. Und wie ein Anhang bezeugt, führten vor 1945 nicht nur mehrere Personendampfer hintereinander sowie ein Transport-Seitenradschleppdampfer den Namen „Dresden“, sondern auch ein Fährdampfer, ein Bereisungsschiff der Königlichen Wasserinspektion Dresden und ein Motorgüterschiff.

Interessant auch die Ausführungen zu den Schiffswerften. Da wäre zum einen jene von 1855 bis 1898 in Blasewitz gelegene und dann wegen Platzmangel auf ein 3,6 Hektar großes Grundstück nach Laubegast verlegte Schiffswerft der Sächsisch-Böhmischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, auf der 29 von 34 Personendampfer gebaut wurden, sämtliche Eindeck- und auch einige Oberdeckschiffe. Zum anderen wäre da jene 1905/06 von der Neustadt nach Übigau verlegte Dresdner Maschinenfabrik und Schiffswerft AG. Ein Betrieb, der von 1878 bis 1894 zehnmal den Firmennamen wechselte, wie Joachim Winde anmerkt. An sich von der russischen Siegermacht 1945/46 demontiert, wurde der Betrieb wiederaufgebaut.

Der VEB Schiffswerft Maschinen- und Kesselfabrik Dresden-Übigau war in den ersten Nachkriegsjahren nach Boitzenburg die zweitgrößte Binnenschiffswerft der SBZ/DDR. 1955 arbeiteten hier 1300 Personen. Bis zur Einstellung des Schiffsneubaus 1958 wurden hier 107 Wasserfahrzeuge gebaut – Binnenmotorgüterschiffe zumeist, aber auch Schwimmkräne und -bagger. Die Werft wurde dann ein Bestandteil des VEB Transformatoren- und Röntgenwerks Dresden und war als Stahlbaubetrieb verantwortlich für Transformatorengehäuse und Dampfkessel. „An die glorreiche Zeit als Schiffswerft erinnert heute noch ein am Elbufer stehender großer Auslegerkran“, hält Winde fest.

Joachim Winde: Die Elbe in Dresden. Die Lebensader in historischen Bildern. Sutton Verlag, 128 Seiten, 150 Abbildungen, 19,99 Euro

