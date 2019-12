Die Dresdnerin Christine Beutmann – gefragtes Model seit einem Vierteljahrhundert

Dresden

Der Auslöser der Kamera klickt im Sekundentakt, Blitzlicht erhellt für einen kurzen Moment das Studio. Das Objektiv ist auf eine schlanke Frau mit kurzen, blonden Haaren gerichtet. Mit jedem Klick verändert sie ihre Körperhaltung, beugt sich vor oder fällt ins Hohlkreuz. Ähnlich wie die Posen variiert auch ihr Gesichtsausdruck: Mal blickt sie ernst, dann wieder fröhlich zur Kamera. Das Foto-Motiv ist Christine Beutmann aus Dresden. Die heute 42-Jährige arbeitet seit 25 Jahren als Model. Zu ihren Kunden zählen viele namhafte Unternehmen wie Nivea, Garnier-Jade oder der Kamerahersteller Olympus. Neben kommerziellen Katalogen zierte Beutmann auch die Cover diverser Zeitschriften, darunter „Brigitte“, „Shape“ oder „Vital“.

Die Dresdnerin gewann größten Modelwettbewerb Europas

Angefangen hat ihr Modelleben mit 17 Jahren. Die Dresdnerin gewann im Jahr 1994 das „Gesicht“, den damals größten Modelwettbewerb Europas. Sie setzte sich gegen rund 80.000 Mitbewerber aus ganz Deutschland durch – und startete damit ihre internationale Karriere. „Von dem Wettbewerb hörte ich zufällig im Radio“, sagt Beutmann. Damals sei ihr Wunsch noch gar nicht gefestigt gewesen, Model zu werden. „Hin und wieder arbeitete ich allerdings mit Carla Arnold, einer ehemaligen Fotografin der Dresdner Morgenpost, zusammen.“ Was eher Hobby als Berufung war, brachte sie jedoch auf den Geschmack – und sie entschied, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

„Eigentlich hätte ich mich im Vorfeld bewerben müssen“, sagt Beutmann. Doch das tat das Model mit den grün-braunen Augen nicht, fuhr stattdessen kurzerhand zu einem der regionalen Castings nach Leipzig – und überzeugte die Jury mit ihrem Auftreten.

„Es lief alles wie in einem Film an mir vorbei“

Zusammen mit 19 anderen Models schaffte sie es so ins Finale, das in der Berliner Staatsoper stattfand. „Dort mussten wir uns auf dem Laufsteg beweisen, wofür wir mit erfahrenen Choreographen geprobt hatten.“ Mehrmals lief Beutmann über den Catwalk, fixiert von den Augen des Publikums – und natürlich der Jury, in der unter anderem der Schauspieler Dirk Bach saß. „Am Ende der Show hatten wir ein wunderschönes goldenes, schlichtes Kleid an, das ich sogar heute noch im Schrank hängen habe.“ Die Vorjahressiegerin verkündete kurz darauf den Sieg Beutmanns, wirklich realisieren konnte diese den Moment allerdings nicht: „Es lief alles wie in einem Film an mir vorbei.“

Doch aus dem Film wurde rasch Realität. Nachdem Beutmann ihre Schullaufbahn in Dresden beendet hatte, verschlug es sie nach Hamburg. „Dort startete ich meine Karriere wie jedes andere Model auch, einen Bonus aufgrund des Titels hatte ich nicht.“ Die 1,77 Meter große Dresdnerin musste Testfotos schießen lassen, ihre Mappe aufbauen – und sich bei einzelnen Kunden vorstellen, um Jobs zu ergattern. Damals nannte sich das „go and see“. Heute reiche es, ein Video einzuschicken, meint das Model.

Zu Beginn ihrer Karriere sei sie hin- und hergerissen gewesen, wusste nicht, ob sie sich auf das Modeln fokussieren oder doch zuerst einen Beruf lernen solle. Diese Zweifel lösten sich jedoch schnell auf, da es nach Aussagen der 42-Jährigen von Beginn an gut lief. „Eine wirkliche Durststrecke hatte ich nicht, die Jobs kamen rein und ich verdiente gutes Geld.“

Von Mailand nach New York : Das Model arbeitete weltweit

Auch im Ausland arbeitete Beutmann immer öfter, die ersten Erfahrungen sammelte sie in Barcelona. Dort sollte sie im Auftrag ihrer Agentur „den Markt in Angriff nehmen“, fand es allerdings schrecklich. „Niemand konnte Englisch, Kommunikation war nicht und ich wollte nur nach Hause. Allerdings hatte ich das Gefühl, in der Modewelt angekommen zu sein.“ Und sie sollte recht behalten: Ende der Neunziger flog Beutmann kreuz und quer durch die Welt, war in vielen Metropolen vernetzt und arbeitete neben Barcelona in Mailand, Brüssel, Paris, London, New York, Miami und Kuba – um nur einige Stationen aufzuzählen.

Die Reise nach Kuba zählt zu einem ihrer absoluten Höhepunkte. Zusammen mit der Fotografin Esther Haase, die unter anderem bei der internationalen Modezeitschrift „Vogue“ gearbeitet hat, schoss sie dort mehrere Bilder für eine Fotostrecke im Wochenmagazin „Stern“. „In Designerkleidern saß ich auf dem Rücken von Pferden und bin durch die Straßen Havannas geritten“, sagt Beutmann.

Trotz Jetset-Leben ist die Arbeit irgendwann Routine

Solche Jobs fand sie immer beeindruckend und „viel cooler als die Arbeit in einem schnöden Fotostudio“. Denn trotz unzähliger Reisen und Jetset-Leben ist die Arbeit als Model auch eines: Routine. In der Regel finden die Shootings nämlich in einem Studio statt. Dort steht ein ganzes Team bereit – von den Stylisten über die Set-Designer bis hin zu den „Make-up and Hair-“ Artisten. „Während der Fotograf sein Equipment aufbaut, werde ich gestylt, muss mich umziehen und werde im Anschluss fotografiert.“ Nicht immer sei der eigentliche Kunde vor Ort, auch eine Besprechung finde nur selten statt. Wenn Beutmann das Produkt kenne, wisse sie, worauf es ankommt. In der Regel probiert sie aber einfach verschiedene Posen aus – und bekommt vom Fotografen mitgeteilt, wenn dieser etwas zu bemängeln hat.

Auch Konflikte mit dem Privatleben waren Teil vom Model-Traum

Doch auch mit Konflikten zwischen Job und ihrem Privatleben hatte Beutmann zu kämpfen. „Eine Partnerschaft einzugehen ist sehr schwer, wenn man ständig unterwegs ist“, sagt sie. Eifersucht spiele dabei eine zentrale Rolle, denn: „Auf den Sets sind immer andere Männer dabei, stellenweise befand ich mich an den schönsten Orten.“ Da müsse das Vertrauen schon sehr groß sein, um nicht durchzudrehen. Daneben hätte sie vieles verpasst, von Freunden, von zu Hause. „Gleichzeitig habe ich aber auch eigene Erfahrungen sammeln können, konnte Sprachen lernen und wurde somit auf eine andere Art geprägt.“ Mit der Zeit verschoben sich allerdings Beutmanns Prioritäten, sie lernte einen Mann kennen – und wurde mit Ende Zwanzig Mutter von Zwillingen.

Drogenexzesse und sexuelle Übergriffe

Ihre gesamte Karriere lang arbeitete die Dresdnerin im kommerziellen Bereich der Modewelt. Sie präsentierte Klamotten für Kataloge wie „ Otto“ oder „Heine“, schoss Modestrecken in Zeitschriften wie „Donna“ oder „Maxi“ und warb für Kosmetikprodukte. „Anfangs versuchte ich noch, in den High-Fashion Bereich zu kommen, lief in Mailand auch einige Modeshows mit. Doch mir war relativ schnell klar, dass das nichts für mich ist“, sagt Beutmann. Traurig ist sie darüber aber nicht, denn: „Im Gegensatz zu den ganzen Mädels, die aufgrund ihrer Fashion-Arbeit tolle Foto-Mappen hatten, habe ich immer Geld verdient.“ Und nicht nur die finanziellen Gründe sind ein positiver Aspekt: In den vergangenen Jahren kamen die Schattenseiten der Branche ans Licht. Neben Drogen- und Alkoholexzessen minderjähriger Mädchen, die bereits für Schlagzeilen sorgten, deckte die „#MeToo“-Bewegung im vergangen Jahr sexuelle Übergriffe mehrerer Modefotografen auf.

Die Modewelt ist zweigeteilt

Beutmann erlebte solche Geschichten zum Glück nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich schoss zeitweise sehr viele Unterwäschebilder, wo fast penibel darauf geachtet wurde, dass ich einen ordentlichen Ort zum Umziehen hatte.“ Und auch mit ihren Agenturen hat sie bis dato nur positive Erfahrungen gesammelt – konnte auch Jobs ablehnen, wenn sie diese nicht machen wollte. „Aber das eben beschriebene ist definitiv ein Thema in der Branche, das will ich gar nicht abstreiten.“ Die Modewelt sei in dieser Hinsicht zweigeteilt: „Auf der einen Seite gibt es die Fashion-Welt, auf der anderen die kommerzielle Arbeit.“ Besonders im High-Fashion-Bereich komme so etwas bestimmt vor. „Grade wenn die Mädels noch recht jung und nicht allzu selbstbewusst sind.“ Es sei daher wichtig, sich nicht komplett aufzuopfern und zu wissen, wo man hingehöre. „Ich bin immer wieder nach Hause gekommen, anders hätte ich den Job nicht ausgehalten.“

Bei aller Negativität gibt es auch positiven Wandel

Doch bei aller Negativität, die Modewelt veränderte sich in den vergangenen Jahren auch zum Positiven. „Das Model-Geschäft ist echter geworden, ehrlicher“, sagt Beutmann. Heutzutage sieht man nicht nur abgemagerte Frauen in der Werbung, sondern auch „big beauties“, also fülligere Frauen oder jene, die durch einen „unique-look“, also das Besondere im Aussehen, auffallen. Das tue der Branche gut – und ist zeitgleich der Grund, warum die Dresdnerin bereits seit über 20 Jahren modelt. „In Spanien habe ich letztes oder vorletztes Jahr eine Werbung für eine Faltencreme für die Frau ab 40 Jahren gemacht – und ich war selbst so alt.“ Das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben, da ist sich das Model sicher. „Ich wachse mit der Branche und biete heutzutage eher Produkte für ältere Frauen an.“ Für vieles sei die 42-Jährige immer noch zu jung, doch es gebe viele Unternehmen, die bewusst ältere Frauen für ihre Werbekampagnen suchen. „Wenn ich einigermaßen schön altere, kann ich das ewig weitermachen. Das ist ganz cool, muss ich sagen.“

Von Felix Franke