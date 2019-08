Die Flutschutztore am Ostra-Ufer und an der Weißeritzstraße werden am Sonntag zur Überprüfung ihrer Funktionstüchtigkeit als Probe für den Ernstfall aufgebaut. Von 6.30 bis 16 Uhr ist die Straßenkreuzung Ostra-Ufer, Weißeritzstraße und Pieschener Allee am Sonntag deshalb komplett gesperrt.