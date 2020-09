Dresden

Nach 20 Jahren intensiven Betriebs muss an der Bürgerstraße die Fahrleitungsanlage der Linie 13 saniert werden. Auf einer Länge von 1400 Metern wird der Fahrdraht ausgewechselt. Deshalb wird die Straßenbahn umgeleitet, kündigen die DVB an.

Von Montag, dem 7. September um 5 Uhr bis Sonnabend, dem 12. September um 3 Uhr wird die Straßenbahnlinie 13 zwischen Fritz-Reuter-Straße und Mickten über Großenhainer Straße, Bahnhof Neustadt und Leipziger Straße umgeleitet. Statt der „Liststraße“ wird die Ersatzhaltestelle in der Fritz-Reuter-Straße bedient.

Auch Einschränkungen der Linien 4 und 9

Zusätzlich zur Umleitung der „13“ gibt es in den Nächten 7./8. und 8./9. September 2020 jeweils von 21:00 Uhr bis 3:00 Uhr folgende weitere Einschränkungen:

Die Linie 4 erhält eine geteilte Linienführung. Sie verkehrt im Dresdner Osten von Laubegast über Postplatz bis zur Anton-/ Leipziger Straße und endet in der Eisenbahnstraße. Im Westen fährt sie von Weinböhla bis Radebeul Ost. Zwischen Eisenbahnstraße und Radebeul Ost sind Busse als „EV4“ im Einsatz.

Die Linie 9 Verkehrt verkürzt von Prohlis kommend über Hauptbahnhof, Pirnaischer Platz, Neustädter Markt bis zur Anton-/ Leipziger Straße und endet in der Eisenbahnstraße. Zur Weiterfahrt nach Kaditz stehen dort Busse als „EV9“ bereit.

Die Linie 13 verkehrt ebenfalls verkürzt von Prohlis kommend über Straßburger Platz, Bischofsweg und Liststraße nach Trachenberge. Ab Liststraße geht es per Ersatzbus „EV13“ weiter nach Kaditz.

Bürgerstraße wird zeitweise Einbahnstraße

Bereits im Vorfeld der Bauarbeiten wurden entlang der Bürgerstraße insgesamt elf Fahrleitungsmasten ausgewechselt. Statt der verwitterten Betonmasten stehen jetzt Stahlmasten mit einer schlankeren Silhouette aber längerer Lebensdauer. Das Grünflächenamt Dresden nutzt die Sperrung, um am Rathaus Pieschen eine Rotbuche fachgerecht zu verschneiden.

Der Anliegerverkehr im Zuge der Bürgerstraße wird als Einbahnstraße vom Moritzburger Platz zur Mohnstraße ausgewiesen. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung über die Leipziger Straße.

Während der zusätzlichen Nachtsperrungen muss der neue Fahrdraht von der Bürgerstraße in das bestehende Netz auf der Leipziger Straße eingebunden werden. Das führt in den Nachtstunden auch zur Behinderung des Autoverkehrs auf der Leipziger Straße. Stadteinwärts kann an der Baustelle vorbeigefahren werden, stadtauswärts ist ab Rehefelder Straße eine kurze Umleitung über Bürgerstraße und Mohnstraße ausgeschildert.

