Der Kiez erwacht aus dem Coronaschlaf

Dresden

Die Luft ist stickig, riecht nach Zigaretten, Schweiß und Alkohol. In den spärlich beleuchteten Räumlichkeiten einer Neustädter Kneipe sitzen die Besucher dicht gedrängt an den Tischen, müssen sogar an die Theke und in das Hinterzimmer ausweichen. Die Atmosphäre ist entspannt, Menschen quatschen, lachen und trinken literweise Bier. Eigentlich kein ungewöhnliches Szenario im hippen Szeneviertel, doch in Anbetracht der Coronapandemie äußerst surreal.

Desinfektionsmittel, Hygieneregeln und Mundschutz

Was vor ein paar Wochen noch undenkbar erschien, ist seit Freitag anscheinend wieder Normalität. Das einzige, was in der Kneipe an das Coronavirus erinnert: Desinfektionsmittel an der Theke, Hygieneregeln auf der Toilette und der Mundschutz des Barkeepers.

Anzeige

Für die Gäste scheint der Besuch ebenfalls legitim zu sein. „Menschliche Nähe zeichnet unsere Gesellschaft aus, sie ist mir persönlich sehr wichtig“, sagt etwa Julia Bauer. Die 23-Jährige kommt aus Barcelona, ist im Oktober für ihr Erasmusjahr nach Dresden gezogen und studiert derzeit an der Hochschule für Bildende Künste (HfBK).

Weitere DNN+ Artikel

„Eigentlich habe ich erwartet, dass sich die neuen Hygieneregeln etablieren, wir beispielsweise auch nach der Pandemie im Supermarkt den Mindestabstand einhalten werden“, sagt sie. Dass der erste Kneipenabend diese Annahme bereits widerlegt, sei fast schon schön. Dennoch: „Natürlich müssen wir alle dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Solange es die Infektionszahlen aber zulassen, können Kneipen und Bars ruhig wieder öffnen.“

Am Freitagabend kehrten viele Dresdner in die Kneipen, Bars und Biergärten der Neustadt ein. Quelle: Anja Schneider

Zurückgewonnene Normalität

Eben beschriebenes spielte sich auch in anderen Kneipen der Neustadt ab. Das Virus, so scheint es, stirbt an der Türschwelle. Nicht alle Betreiber öffneten ihre Pforte, das bekannte Hebedas empfing beispielsweise noch keine Gäste. Doch der Besuch einer Bar ist in der Neustadt nicht zwingend erforderlich – die Straßen, Gassen und öffentlichen Plätze bieten genügend Platz zum Feiern. So auch das beliebte „Assi-Eck“.

Mit Alkohol und lauter Musik zelebrierten die Neustädter an der Straßenkreuzung die zurückgewonnene Normalität in ihrem Kiez. Den notwendigen Mindestabstand hielt so gut wie niemand ein. Die Menschen saßen in Gruppen an der Straße, Standen auf den Gehwegen und wuselten wild durcheinander.

Das Coronavirus ist noch nicht überwunden

„Im ersten Moment fand ich die Stimmung ziemlich cool, im zweiten allerdings mehr als fragwürdig“, sagt Medizinstudentin Sophia Herzog, die sich das Spektakel im Zuge ihres abendlichen Spazierganges anschaute. Für die 23-Jährige hatte es den Anschein, als ob die Leute das Ende des restriktiven Lockdows feierten.

Zudem war sie überrascht von der schieren Anzahl an Personen, die sich trotz recht kalter Temperaturen am „Assi-Eck“ trafen. Von der dortigen Party-Stimmung ließ sie sich aber nicht anstecken: „Das ist zu viel Normalität, wir haben das Coronavirus noch nicht überwunden.“

Von Felix Franke