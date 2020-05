Die Dresdner Kochsternstunden melden sich zurück

Dresden

Die Restaurants in Dresden sind nach der Corona-Pause größtenteils nun wieder geöffnet – mit Auflagen. So steht wegen der Einhaltung des Mindestabstandes etwa nur die Hälfte der sonst üblichen Platzkapazität zur Verfügung. „Die Angst bei den Gastronomen vor finanziellen Einbußen war groß, weil ja nur jeder zweite Platz besetzt werden darf“, berichtet Clemens Lutz, der Erfinder des Dresdner Menüwettbewerbs „ Kochsternstunden“.

Tatsächlich kam es für viele Gastronomen aber noch dicker. Denn auch nach der Lockerung bleiben viele Tische leer. Die Resonanz der Gäste ist noch verhalten. Daher starten heute die „ Kochsternstunden“ mit einer Sonderausgabe, um mehr Besucher in die Lokale zu locken. 30 Restaurants laden im Zuge der Werbeaktion dazu ein, ihre Menüs zu verkosten. Auf www. kochsternstunden.de sind die Kreationen aufgelistet.

Reine Hilfsaktion für die ansässigen Restaurants

Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich, denn Clemens Lutz und sein Team sind angesichts der besonderen Umstände auch extra flexibel: „Wenn ein Restaurant spontan noch mitmachen möchte, dann machen wir das gern möglich“, kündigte der „Kobalt“-Wirt an. Weil die aktuelle Runde als reine Hilfsaktion für die ansässigen Restaurants gedacht ist, läuft bei der Sonderausgabe alles etwas anders als gewohnt. So wird auf die sonst obligatorischen Programmhefte verzichtet, da deren Druck teuer ist. Die angebotenen Menüs finden sich daher ausschließlich auf der Website.

Dafür fällt für die teilnehmenden Restaurants die Startgebühr weg. Die Gäste bewerten wie üblich nach dem genossenen Menü in den Kategorien Service, Preis-Leistung, Menü, Kreativität, Getränkebegleitung und Ambiente. Preise gibt es in der Sonderedition zwar nicht zu gewinnen, dafür winkt aber eine Aufnahme in die Genussfamilie und damit der Zugang zu exklusiven Ereignissen wie der Eröffnungsgala der regulären Kochsternstunden auf Schloss Proschwitz.

Sonderausgabe in sommerlich-frischem Gewand

Fünf Menüs müssen dafür gegessen werden – wer also im regulären Wettbewerb die Fünf noch nicht voll machen konnte, bekommt seine Restaurantbesuche während des Spezials aufaddiert. Clemens Lutz, der sich bekanntermaßen mit Begeisterung durch die Menüs futtert, freut sich besonders auf das sommerlich-frische Gewand, das mit der Sonderausgabe einhergeht: „Sonst geht es der Jahreszeit geschuldet ja eher winterlich und etwas deftiger zu“.

Eine Menükomponente von Elvis Herbek: Quelle: Anja Schneider

Lutz selbst wird vermutlich das erste Menü im Restaurant „Finesse“ vom diesjährigen Zweitplatzierten Elvis Herbek genießen. Dieser stellte auch das obligatorische Titelfoto mit seiner Menükomponente Kelachs mit roter Rübe, Sesam, Ingwer, Wasabi und Karamell.

Unermüdliche Unterstützung der Stammgäste

Für das kleine Restaurant an der Schützengasse 3 läuft der Betrieb langsam wieder an. Auch während der Schließzeit war Herbek nicht untätig und schickte seit Ostern an jedem Wochenende rund 50 Menüs zum Abholen. Das konnte die Corona-bedingten Verluste zwar kaum ausgleichen, „aber besser als einrosten ist das allemal – sonst fällt einem ja auch die Decke auf den Kopf“, meint der Kamenzer.

Lebensgefährtin Nicole Hieke, die sich im „Finesse“ um den Service kümmert und im Februar zum dritten Mal in der Sonderkategorie „Beste Servicekraft“ ausgezeichnet wurde, freut sich vor allem über die unermüdliche Unterstützung der Stammgäste: „Es gab sogar eine Whatsapp-Gruppe, wo unsere Stammgäste Einfluss auf das kommende Wochenend-Menü nehmen und sich was wünschen durften“, erzählt sie. „Natürlich hat man in so einer Phase Angst, von den Gästen vergessen zu werden. So etwas macht aber dann wirklich Mut und ist die schönste Anerkennung, die man sich wünschen kann.“

Um Reservierung wird gebeten

Eine weitere Ausgangssperre mit Gastronomieschließungen, darin sind die beiden sich einig, würde das kleine Restaurant vermutlich nicht verkraften. Dennoch sehen beide positiv in die Zukunft und hoffen das Beste. Auch der Zusammenhalt der Dresdner Gastronomie und die große gegenseitige Unterstützung machen die Krise erträglicher. Das „Finesse“ hat aktuell immer auch sonntags zur Mittagszeit geöffnet.

Um Reservierung wird gebeten – für die Restaurants wird so eine bessere Planungssicherheit gewährleistet und die Gäste können trotz begrenzter Platzanzahl sicher sein, einen Tisch zu bekommen.

Mehr Infos: kochsternstunden.de

Von Kaddi Cutz