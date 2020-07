Dresden

Vorhang auf für CEP – das wäre zu einfach für das 30-jährige Bestehen einer erfolgreichen Dresdner Firma. Aber: Vorhang auf dank CEP, oder durch CEP…

Eines der zahlreichen Betätigungsfelder der CEP Anlagenautomatisierung GmbH ist die Bühnentechnik. Gemeinsam mit der bekannten Dresdner Firma SBS Bühnentechnik aus Niedersedlitz wurden schon zahlreiche Häuser mit kompletter Technik ausgestattet, vom Schnürboden oben bis zum dreh- und schwenkbaren, multifunktionalen Bühnenboden unten.

Anzeige

Bei der Automatisierung Weltmarktführer

Die ersten großen Bühnenprojekte der Firma waren Aufträge in Celle und Kassel und an der Staatsoper Berlin, später vom Schauspielhaus Düsseldorf über die Alte Oper Frankfurt, den Berliner Friedrichstadtpalast bis zum Mariinsky-Theater St. Petersburg. Auch in Taiwans Hauptstadt Taipeh und Dresdens chinesischer Partnerstadt Hangzhou realisierten die Dresdner Projekte gemeinsam mit der SBS. Die CEP übernimmt dabei Entwicklung und Bau der elektrischen und elektronischen Schaltanlagen und deren Montage und Inbetriebnahme zur Steuerung der komplizierten, aufwändigen Bühnenanlagen.

Weitere DNN+ Artikel

CEP ist längst in verschiedenen Branchen unterwegs, aber stets mit ein- und derselben Kompetenz für Steuerung, Regelung und Automatisierung von Prozessen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Dies hat sich als Erfolgsmodell erwiesen, denn der Grad der Automatisierung wird immer höher, die Dokumentation der Arbeitsabläufe immer wichtiger. Neben der Theatertechnik ist CEP in den Bereichen Pharmazie, Beschichtungen, Lebensmittel, Schraubtechnik, Automobil und Maschinenbau tätig. Bei der Automatisierung von Ventilspieleinstellungen bei Motoren sei die Firma mit ihrem Partner der SAB-Keßler e. K. aus Düsseldorf Weltmarktführer, sagt Geschäftsführer Jens Bogdan.

Erfolgreiches Treffen mit Computec

Diese Position bekleidet er seit fast zehn Jahren, ist dabei ein Mitarbeiter der ersten Stunde. Bogdan begann als junger BMSR-Techniker (Betriebsmess-, Steuerungs- und Regelungstechnik), wurde bald Werkstattleiter und bildete sich in berufsbegleitenden Studiengängen zum Software-Entwickler und kaufmännisch weiter. Heute ist er der Chef, und jeder Bereich ist ihm vertraut. „Im ständigen vertrauensvollen Miteinander innerhalb des CEP-Teams und mit unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern“, sagt er, „sehen wir den Schlüssel unseres Erfolges“.

Firma CEP : Geschäftsführer Jens Bogdan Quelle: E-Mail-DNN

Der nahm seinen Anfang vor mehr als 30 Jahren. Die späteren CEP-Mitgründer Rudolf Stange und Lothar Damme wie auch der jetzige Geschäftsführer Jens Bogdan arbeiteten damals, in den 1980er Jahren, bei der Firma „ Agroanlagen“, einem Teil des DDR-Kombinats Fortschritt Landmaschinen, in Dresden an Automatisierungslösungen für die Ost-Landwirtschaft.

Im Februar 1990 fuhr Damme zur Automatisierungsmesse ITS ’90 nach Stuttgart und dort kam es zu einem folgenreichen Treffen mit der Firma Computec GmbH und deren Geschäftsführer Rolf Barreuther. Er brachte einen interessierten Freund mit ein: Lothar Zieger, Geschäftsführer und Gesellschafter von „E.P. Elektro-Projekt“ aus dem badischen Weingarten.

Seit April 2000 Firmensitz in Löbtau

Schnell sah man Möglichkeiten für eine Verbindung des Sachverstands und der Fachkenntnisse der Unternehmen. Die Westdeutschen suchten Vertriebswege nach Ostdeutschland und Osteuropa; die Dresdner erlernten westdeutsches Know-how, wurden an die Gesetze der Marktwirtschaft herangeführt und von den schwäbischen Partnern mit Stammkapital und Technik unterstützt. Ost und West fanden zusammen.

Es sei „keine alltägliche Geschichte, wie dieses attraktive Unternehmen CEP entstand, das von der deutsch-deutschen Geschichte mit initiiert wurde“, sagt rückblickend Lothar Zieger. „Gemeinsam wurde von den neuen Partnern aus Ost und West in rein privater Initiative ein erfolgreiches Unternehmen auf die Beine gestellt.“

Am 17. Juli 1990 wurde in Bautzen die Firmengründung notariell beurkundet – damals unter dem etwas komplizierten Namen „C.E.P. Anlagenautomatisierung Computec-Elektro-Projekt GmbH“. Die ersten Geschäftsführer waren Werner Thümer und Rudolf Stange. Gemeinsam brachten fünf Gesellschafter das Stammkapital von 100 000 Mark ein. Die Firma mietete sich zunächst in Räumlichkeiten von AAD in Dresden-Rochwitz ein. Seit April 2000 ist der Firmensitz in Löbtau und mittlerweile auf eine Fläche von 1100 Quadratmetern gewachsen.

Förderung von Lingner Schloss und Chinesischem Pavillon

CEP lieferte Steuerungstechnik für Kläranlagen und Heizkraftwerke, erledigte Automatisierungen für BMW in Landshut, das Regenrückhaltesystem der Neuen Messe Leipzig, die Antriebssteuerung eines Schwimmbaggers bei Naunhof. Im Bereich der Vakuumtechnik wurden in diesen Jahren etwa für die von Ardenne Anlagentechnik GmbH eine Zinkbedampfungsanlage in Japan und ein Elektronenstrahlschmelzofen in Südkorea ausgestattet. „Die Arbeiten für Ardenne waren zu dieser Zeit die anspruchsvollsten Aufgaben für uns“, sagt Geschäftsführer Bogdan. Heute haben die anderen Branchen an Komplexität gleichgezogen.

Ab 1992 bildete das Unternehmen Lehrlinge aus, gab auch Praktikanten und Berufsakademie-Studenten die Chance, einen Einblick in die Praxis zu gewinnen. Heute hat das Unternehmen 35 Mitarbeiter und erreicht im Jahr in der Regel einen Umsatz von 4,5 bis 4,8 Millionen Euro. Flexible, gut ausgebildete Software-Entwickler sind gesucht, das merkt man auch bei CEP. Hinzu kommt, dass die Anlagen weltweit aufgestellt und in Betrieb genommen werden müssen, was bedeutet: Man ist teils wochenlang unterwegs. „Das wollen junge Leute heute nicht mehr, Reisetätigkeit“, weiß Geschäftsführer Bogdan aus Bewerbungsgesprächen.

Sondervariante „Brecht-Vorhang“

Gesellschaftlich engagiert sich das Unternehmen für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Sachsen im Dresdner Stadtteil Steinbach. Zudem fördert CEP das Wiedererstehen zweier bedeutender Kulturdenkmäler in Dresden: Lingnerschloss und Chinesischer Pavillon.

Apropos China: Dort gibt es in der Tat derzeit ein paar Probleme mit verzögerten oder verschobenen Aufträgen – wegen Corona. Aber da CEP international und in verschiedensten Branchen unterwegs ist, bleibt Geschäftsführer Bogdan optimistisch. Wenn mal ein Bereich schwächelt, seien ein oder zwei andere stark. So werden gerade wieder zwei Theateraufträge in Bonn und Bielefeld realisiert.

Also: Vorhang auf für das Jubiläum – egal, wie er sich öffnet. Auf der Bühne gibt es den „deutschen Vorhang“, der gerade nach oben gezogen wird. Der griechische Vorhang öffnet sich nach rechts und links, der italienische wird diagonal nach rechts und links oben gerafft. Eine Sondervariante ist der „Brecht-Vorhang“, tatsächlich von Bertolt Brecht erfunden und auf halber Höhe seitlich gezogen. Alle Varianten hängen unsichtbar über der Bühne und werden von Motor-Seilzügen bewegt – mit CEP-Technik.

Von Bernd Hempelmann