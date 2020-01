Die Dresdner FDP entdeckt ihr Herz für die DDR-Moderne

Dresden

Die FDP-Stadtratsfraktion kämpft für den Erhalt der ehemaligen Spielstätte des Kabaretts Herkuleskeule am Sternplatz. Der markante Gebäudekomplex aus dem zweistöckigen Theaterbau und dem Flachbau soll nach Plänen der Stadtverwaltung in diesem Jahr für 1,2 Millionen Euro abgerissen werden.

Auf der Freifläche sollen bis zu 55 neue Wohnungen gebaut werden. 39 Sozialwohnungen durch die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) und bis zu 15 Wohnungen durch Bauherrengemeinschaften. In den Erdgeschossflächen sollen Laden- und Gewerbeeinheiten entstehen.

Gelungenes architektonisches Ensemble der DDR-Moderne

Nächste Woche behandelt der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau diese Pläne der Verwaltung. „Wir sind dagegen“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. Bei dem Komplex handele es sich um ein gelungenes architektonisches Ensemble der DDR-Moderne. „Das ist erhaltenswert.“

Die linken Fraktionen im Stadtrat würden in ihrem „zwanghaften Bemühen“, der WiD Grundstücke zur Verfügung zu stellen, gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen. „Jeder profane Flachbau wie die Robotron-Kantine wird zur Ikone der DDR-Moderne hochstilisiert und muss für viel Geld erhalten werden. Hier haben wir ein wirkliches architektonisches Kleinod, das dem Erdboden gleichgemacht werden soll“, so Zastrow.

„Seit dem Auszug der Herkuleskeule passiert hier nichts mehr“

Zumal eine Nutzung für den Komplex auf der Hand liege, erklärte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Robert Malorny. „Das Gebäude ist wie geschaffen für ein Stadtteilzentrum. Nach einer Sanierung könnte hier ein Treffpunkt für die Generationen in dem Viertel entstehen.“ Aber auch Einkaufsmöglichkeiten für die teils hochbetagte Bevölkerung der Wilsdruffer Vorstadt sollten in dem Bauwerk angeboten werden. Ebenso Dienstleistungen.

Friseurmeisterin Arlett Ospel betreibt einen Salon in dem heruntergekommenen Gebäude. „Seit dem Auszug der Herkuleskeule passiert hier nichts mehr“, ärgert sie sich und verweist darauf, dass zu ihrer Kundschaft viele ältere Menschen zählen. „Ich gehe auf die 60 zu und bin zu alt, um an anderer Stelle noch einmal neu zu beginnen“, sagt die Friseurmeisterin. „Dank günstiger Mieten kann ich meinen Kunden günstige Preise bieten. Viele von ihnen würden es nicht schaffen, zum Friseur am Postplatz zu gehen.“

„Müssen kein Stadtteilzentrum neu bauen, weil es schon da ist“

Ihr Salon sei gewissermaßen ein sozialer Treffpunkt im Viertel, so Ospel. „Deshalb begrüße ich die Initiative der FDP. Ich bin für den Erhalt des Komplexes.“

Zastrow kündigte einen Ersetzungsantrag seiner Fraktion in der Debatte um den Abriss der Herkuleskeule ein. „Wir wollen, dass die Verwaltung vom Abriss Abstand nimmt und den Bereich neu entwickelt.“ Der Park am Sternplatz sei in den vergangenen Monaten mit viel Geld neu gestaltet worden, eine neue Gestaltung stelle er sich auch für den Gebäudekomplex und seine Außenanlagen vor. „Hier müssen wir kein Stadtteilzentrum neu bauen, weil es schon da ist. Wir müssen nur etwas daraus machen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig