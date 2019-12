Dresden

Jetzt, wo der Sekt getrunken, die Neujahrsgrüße verschickt, alle wichtigen Menschen umarmt und das Feuerwerk bestaunt ist, ist es Zeit, den Blick nach vorn zu richten.

Zum Beispiel darauf, was es nach dem Aufstehen so zu Essen gibt. Ihnen ist nicht so nach fester Nahrung, eher nach viel Wasser und noch mehr Aspirin? Wir haben Ihnen die besten Tipps zusammengestellt, die wirklich gegen Kater helfen.

Auf gute Vorsätze zum neuen Jahr haben Sie nicht so Lust? Macht nichts, unser Autor sagt Ihnen, warum gute Vorsätze sowieso nicht halten. Also machen Sie es sich doch einfach auf der Couch bequem und schauen den neuen und ersten „Tatort“ des Jahres.

Ein kleiner Tipp noch am Rande, für einen Start ins neue Jahr ohne Ärger mit dem Auto: Lassen Sie heute das Auto lieber stehen, wenn Sie in der Silvesternacht Alkohol genossen haben. Denn die Wirkung hält länger an als gedacht. Falls der Ärger aber schon da ist, weil das Feuerwerk Schaden angerichtet hat, so erfahren Sie hier, was Sie jetzt tun können.

Von RND/isc