Die CDU in Dresden hat einen Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl

Dresden

„Wir haben einen Kandidaten. Und der sitzt hier“, erklärte CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel am Dienstagmorgen im Haus an der Kreuzkirche und zeigte zum Nachbartisch. Dort saß ein bestens gelaunter Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Die Botschaft: Die Dresdner Christdemokraten treten zur Oberbürgermeister-Wahl am 12. Juni nicht mit einem eigenen Bewerber an. Sie unterstützen den Amtsinhaber, der sich um eine zweite Amtszeit als unabhängiger überparteilicher Kandidat bewirbt.

Kein Mangel an geeigneten eigenen Kandidaten

Die Entscheidung im Kreisausschuss der CDU sei nicht aus Mangel an geeigneten eigenen Kandidaten gefallen, erklärte Reichel. Sondern die programmatischen Schnittmengen zwischen Hilbert und der CDU seien so groß, dass eine Unterstützung des Amtsinhabers auf der Hand liege. Die Entscheidung sei Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie für die CDU, so Reichel. Das Ziel bestehe darin, bei der Kommunalwahl 2024 zur eindeutig stärksten politischen Kraft in Dresden zu werden.

„Wir haben in den vergangenen Monaten mehrere vertrauliche Gespräche geführt, die auch vertraulich geblieben sind“, sagte Hilbert. „Ich freue mich, dass ich breite Unterstützung aus der Stadtgesellschaft erhalte. Es ist ein tolles Signal, dass sich die stärkste Fraktion im Stadtrat dazu entschlossen hat, meine Kandidatur zu unterstützen.“ Er habe im CDU-Kreisausschuss am Montagabend vier Themenschwerpunkte vorgestellt, die für ihn wichtig seien: Wirtschaft, Innovation, Wissenschaft; Sport; Bildung sowie Wohnen. „Hier plane ich, Akzente für die Stadtgesellschaft zu setzen.“

Progressive neue Ideen

„Mich hat besonders überzeugt“, erklärte die stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Bettina Kempe-Gebert, „dass Dirk Hilbert nicht nur über Themen spricht, sondern auch über Prozesse.“ Der Amtsinhaber bringe progressive neue Ideen in seine Arbeit ein. CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger erklärte, die stärkste Fraktion im Stadtrat wolle die Zusammenarbeit nach der Wahl mit dem Amtsinhaber fortsetzen.

Linke: „Verzwergung einer früher großen Partei“

Politische Mitbewerber sehen den Schritt der CDU kritisch. Es gebe schon zu denken, wenn die CDU kein eigenes Angebot bei dieser wichtigen Wahl unterbreite“, erklärte die stellvertretende SPD-Vorsitzende Julia Hartl. „Das ist die Verzwergung einer früher großen Partei“, erklärte der altgediente Linke-Stadtrat Tilo Kießling. „Dabei brauchen wir in Dresden eine starke bürgerliche Mitte.“ Dissidenten-Stadtrat Michael Schmelich sprach von einem „politischen wie personellen Armutsbeweis“. Die CDU hisse in Bezug auf die OB-Wahlen die weiße Kapitulationsfahne.

Hilbert: Kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke

Das Gegenteil sei der Fall, erklärte Hilbert. Es werde keine Verzwergung der CDU eintreten, sondern eine „Verriesung“. „Die politische Konkurrenz wird sich noch umschauen, welche Kraft wir entfalten werden.“ Es sei kein Zeichen von Schwäche, sondern eines von Stärke, wenn die Christdemokraten einen Kandidaten unterstützen, dessen Ziele sie teilen würden in einem Prozess der Fragmentierung der Stadtgesellschaft.

Keine Zersplitterung des bürgerlichen Lagers

Ein Aspekt, den auch Reichel betonte: „Wir wollen keine Zersplitterung des bürgerlichen Lagers.“ Hilbert sei in der Stadtgesellschaft anerkannt und beliebt. „Wir dürfen nicht immer nur die Parteibücher im Blick behalten, sondern müssen daran denken, was das Beste für die Stadtgesellschaft ist“, so der CDU-Kreisvorsitzende.

„Die Dynamik wird auch die CDU stärken“

Die CDU begebe sich in ein „unheimlich innovatives Schnellboot“, erklärte Hilbert. Der OB-Wahlkampf sei kein klassischer Parteien-Wahlkampf. „Die Dynamik, die von unserem Wahlkampf ausgeht, wird eine Bewegung in Gang setzen, aus der auch die CDU gestärkt hervorgehen wird.“ Er trete an, um zu gewinnen, sagte der Oberbürgermeister, er habe lange noch nicht fertig, sondern verspüre die Innovationskraft in sich, Dresden weiter voran zu bringen.

Fünf Bewerber für die Wahl stehen fest

Damit bleibt es bei bislang fünf Bewerbern für die Oberbürgermeister-Wahl: Für die Grünen tritt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen an, für die SPD der Stadtvorsitzende Albrecht Pallas, für die Linken Stadtratsfraktionsvorsitzender André Schollbach und für die Piraten Martin Schulte-Wissermann. Die AfD und die Freien Wähler haben angekündigt, Kandidaten aufzustellen, ohne sich bisher auf Personen geeinigt zu haben.

Von Thomas Baumann-Hartwig