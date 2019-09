Die Buchkinder Dresden laden zum Symposium – Eine passende Ausstellung gibt es bereits

Dresden

Jubiläen werden gefeiert, gewöhnlich mit einer Party. Die gibt es natürlich auch, wenn der Buchkinder Dresden e.V. sein elfjähriges Bestehen feiert. Doch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins haben sich im Vorfeld vor allem in Arbeit gestürzt und werden zu ihrem Jubiläum ein Symposium veranstalten, bei dem sich Interessierte über die Arbeit der Buchkinder informieren und natürlich selbst ausprobieren können.

Der Verein ist eine Schreib- und Druckwerkstatt für Kinder, die hier ihre eigenen Bücher schreiben und gestalten können, von der ersten Idee zu einer Geschichte bis hin zum fertigen Buch. Die Texte werden mit eigenen Bildern illustriert, die in Linoleum geschnitten, dann gedruckt und schließlich von Hand geheftet oder zu einem Leporello zusammengefügt werden. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, die Kinder arbeiten im ihren gemäßen Tempo und nach ihren eigenen Fähigkeiten und bekommen nur soviel Hilfe und Unterstützung, wie nötig ist und erwünscht wird.

„Ich schreibe was, was du nicht ahnst“

Beim Symposium „Ich schreibe was, was du nicht ahnst“ am 20. und 21. September in den Technischen Sammlungen geht es vor allem darum, wie Kinder Geschichten finden und erfinden und sich so die Welt schreibend aneignen können. Neben Vorträgen unter anderen von Ralf Uwe Lange, dem „Urvater“ der Leipziger Buchkinder, dem Schriftsteller Uwe Kolbe oder von Katharina Egener und Franziska Herrmann vom Lehrstuhl Grundschulpädagogik der TU Dresden gibt es auch zahlreiche praktische Angebote. Bei assoziativen Wortspielen, Ariadnegeschichten, Bildfindungen, Übungen zur Bildgestaltung oder einfachen Bindungen für ein Buch können die Teilnehmer ihre eigenen Fähigkeiten testen und vor allem die kindliche Freude beim kreativen Umgang mit Sprache erleben.

Und staunen, wenn ehemalige Buchkinder aus ihren Werken lesen und über ihre Arbeit berichten. In einer von Henning Fülle moderierten, das Symposium abschließenden Diskussion soll dann ein weiterer Bogen geschlagen werden, wenn bei Themen wie „Ausgebuchte Freizeit – Kinder im Vollstress“, „Neue Medien – Neue Kinder?“ oder „Ehrenamt – Motive und Grenzen“ auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Vereinsarbeit untersucht werden. Zur angesprochenen Party am Freitagabend spielt dann die Lehrerband der Montessori-Schule Dresden auf.

Schon jetzt und noch bis 22. September zeigt der Verein in einer Ausstellung im Emanuel-Goldberg-Saal Beispiele aus der Vielfalt der entstandenen Arbeiten: Kalenderblätter, Leporellos, Bücher und vor allem die großformatigen Farb-Linoldrucke aus der Mappe „Alle Tiere der Welt“, die in den Werkstätten des Vereins entstanden sind.

Anmeldungund Programm:https://buchkinder-dresden.de

Von Jens Wonneberger