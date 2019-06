Dresden

Erst Wasser, dann Feuer: Am Mittwochabend gab Rammstein das erste von zwei Konzerten in Dresden. DNN-Fotograf Dietrich Flechtner hat den Abend in Bildern festgehalten:

Zur Galerie Feuer und Wasser: Rammstein hat am Mittwoch das erste von zwei Konzerten in Dresden gegeben. Die spektakuläre Show in Bildern.

Von RND