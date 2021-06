Die Bibliothek Dresden-Klotzsche öffnet länger und häufiger

Dresden

Ab dieser Woche ist auch die städtische Bibliothek Klotzsche eine „Bibo 7/10“, hat also die ganze Woche über zehn Stunden täglich geöffnet.

Im Laufe des Jahres sollen drei weitere Bibliotheken zum Bibo-7/10-Netz hinzukommen: am 1. September die Zweigstellen Neustadt und Prohlis, und am 1. Oktober die Bibliothek Strehlen testweise als „Open Library“, also mit zusätzlichen Öffnungszeiten ganz ohne Personal. Als erste Bibo 7/10 war 2019 die Bibliothek Südvorstadt eröffnet worden und erfreute sich laut Angaben der Bibliotheken großer Beliebtheit. Die Zweigstelle Klotzsche erweitert ihre ursprünglichen Öffnungszeiten nun um vier Tage, die zusätzlichen Öffnungszeiten werden auch hier nicht vom Personal, sondern von einem Sicherheitsdienst betreut.

„Mit der Erweiterung des Bibo 7/10-Netzes verbessert sich das kulturelle Angebot im Dresdner Norden. Nicht erst die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig kulturelle Orte und nichtkommerzielle Treffpunkte für die Stadtteile sind“, so Annekatrin Klepsch (Linke), Beigeordnete für Kultur und Tourismus. Die Bibliotheken bieten einen geschützten, barrierefreien öffentlichen Raum, der als sogenannter „Dritter Ort“ eine Zuflucht neben dem eigenen Zuhause und dem Arbeitsplatz oder der Schule sein kann, heißt es auch von den städtischen Bibliotheken.

Die Öffnungszeiten aller Bibliotheken finden sich im Internet. Für einen Besuch sind aktuell Mundschutz und Kontaktnachverfolgung per App, aber kein Test oder Termin nötig.

Internet bibo-dresden.de

Von DNN