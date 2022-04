Die Baukosten für den Altmarkt in Dresden explodieren

Dresden

Eigenheimbesitzer, die sich kleinere Investitionen für den Frühling vorgenommen haben, reiben sich verdutzt die Augen. Die Preise sind ins Unermessliche gestiegen. Holz ist kaum noch bezahlbar, die Handwerker berechnen für ihre Arbeitsstunden mehr als früher, die allgemeine Inflation schlägt zu. Da kostet der Bau einer neuen Terrasse oder eines Wintergartens fast das Doppelte wie vor fünf Jahren.

Genügend Gelegenheiten für weitere Steigerungen

Was dem privaten Bauherren Kopfzerbrechen bereitet, das bereitet auch der Landeshauptstadt Dresden Sorgen. Der Baukostenindex ist regelrecht explodiert, das bekommt die Stadtverwaltung bei den ersten Bauvorhaben deutlich zu spüren. Mit dem Altmarkt hat es gleich eine prominente Baustelle getroffen – hier fallen Mehrkosten in Höhe von 650.000 Euro an. In diesem Jahr, wohlgemerkt. Da im nächsten Jahr weitergebaut werden soll, gibt es noch genügend Gelegenheiten für weitere Preissteigerungen.

Teuer ist die Sanierung des zentralen Platzes, die im April beginnen soll, ohnehin. Eigentlich wollte die Verwaltung das alte Holperpflaster wieder verlegen lassen, doch da spielte der Stadtrat nicht mit. Wenn bauen, dann ordentlich, meinte eine Mehrheit der Räte und verordnete dem Altmarkt geschnittenes Pflaster. Das freut Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl und Personen mit Rollator, aber nicht den Kämmerer: Rund vier Millionen Euro Mehrkosten wurden geschätzt, 9,5 Millionen Euro sollten die Arbeiten kosten.

Eine Million Mehrkosten allein für das Pflaster

Das böse Erwachen kam beim Öffnen der Angebote: Der Preis für Natursteinpflaster lag 52 Prozent über dem Wert, den die Planer in der Verwaltung angesetzt hatten. Macht eine Million Euro Mehrkosten für die große Platzfläche. „Ursache ist die aktuelle Marktlage und die Vorgabe zur Verwendung einheimischen Materials“, erklärt die Verwaltung den Preissprung.

Weitere Preistreiber: Der Bau der Trinkwasserleitung ist um 120 Prozent teurer als erwartet, die neue Stromversorgung soll 30 Prozent mehr als kalkuliert kosten. „Ursächlich sind hier die Einzelpreise für Rohrmaterial der Trinkwasserleitungen, für einzelne Bauteile der Unterflurverteiler und der Hauptverteileranlage“, erklärt die Verwaltung die Abweichung. Die Arbeiten für Baumpflanzungen wurden im Vergleich zur Planung um 137 Prozent erhöht angeboten.

Einzelne Leistungen deutlich günstiger

Dass sich die Mehrkosten noch nicht im Millionenbereich bewegen, ist nur der Tatsache zu verdanken, dass Bauunternehmen für einzelne Leistungen wie den Tiefbau deutlich niedrigere Preise als erwartet geboten haben. So dass es mit 650.000 Euro getan ist. Zunächst.

Der Kämmerer kann für die Mehrkosten Gelder im Haushalt umschichten. Manches Vorhaben ist zwar schon ausfinanziert, aber wegen verschiedenster Verzögerungen in naher Zukunft nicht zu realisieren. Von diesen Projekten zweigt der Schatzmeister der Verwaltung die Gelder für den Altmarkt ab. „Die Kosten fallen an, also müssen wir sie finanzieren“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. Der Finanzausschuss hat die Finanzierung der Mehrkosten ohne größere Debatte beschlossen.

Eigenheimbesitzer können auch umschichten, irgendwie zumindest: Sie stehen vor der Frage, ob sie sich die neue Terrasse leisten wollen und dafür auf Urlaub verzichten...

Von Thomas Baumann-Hartwig