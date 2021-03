Die Bären des Dresdner Bildhauers Otto Pilz

Dresden

Die Hälfte des Jahres interessiert sich in der Regel kein Mensch für „blöde“ Zierbrunnen, wenn sie nicht gerade Fontana di Trevi heißen. Aber wenn es heiß wird, dann avancieren sie zum heimlichen Mittelpunkt der Stadt. Hängt aber, das sei eingeräumt, vom Brunnen ab.

Es gibt welche, die unter der gleichen Krankheit leiden wie das Gros der Stadtverschönerungsbemühungen: Sie verschönern nicht. Sie stehen herum und sorgen dafür, dass halt etwas da ist und nicht nichts, was für so ziemlich jedes Ding die allerunterste Grundexistenzberechtigung darstellt. Daher auch die vielen seltsamen Betonquader und Kugeln in den Fußgängerzonen.

Aufgehübschte Sandstein-Skulpturen

Da war der Frosch- und Bärenbrunnen, den Otto Pilz einst für den Kronprinzenplatz, heute Conert-Platz, in Löbtau schuf, von ganz anderem Kaliber. Bei der Gestaltung des Platzes war 1910 eine Brunnenanlage mit einem großen, mit Blumen bepflanzten Rondell geschaffen worden – die Mitte bildete ein Brunnen mit vier wasserspeienden Bronzefröschen, die jeweils auf Podesten der Brunneneinfassung saßen. In der Beckenmitte ragte eine Gruppe von Basaltsäulen aufwärts, versehen mit einer Wassersäule, wie A. Werner Vogel und Eberhard Vogel in ihrem 2008 veröffentlichten Buch „Otto Pilz. Akademischer Tierbildhauer (1867-1934)“ festhielten.

Alle waren erst mal zufrieden, aber 1920 „hübschte“ man die Sache doch ein bisschen auf. So war in der Presse zu lesen: „Für den Brunnen auf dem Kronprinzenplatz hat der Bildhauer Otto Pilz einen jungen Bären aus Sandstein ausgeführt, der nun an Stelle der Basaltgruppe das Brunnenbecken ziert und mit den wasserspeienden Amphibien des Beckenrandes in verschüchterte Beziehung tritt.“

Die gesamte Brunnenanlage bekam bei den Luftangriffen auf Dresden keinen Kratzer ab, gleichwohl aber brach man sie nach 1945 ab. Man gestaltete den Platz um, damit anstatt Fröschen und Bär nun eine Büste des Arbeiterführers Rudolf Renner, dem zu Ehren auch der Platz umbenannt wurde, Augen und Herzen der Bevölkerung erfreue.

Vorsteher der Gestaltungsabteilung in Meißen

Wie Werner und Eberhard Vogel vermitteln, sind gemäß Informationen des Städtischen Grünflächenamtes Dresden „nur noch Skizzen und Fotos der ursprünglichen Anlage erhalten“. Der Verbleib der Frösche und des Bären sei nicht mehr zu ermitteln. Bären gestaltete Otto Pilz offenbar gern, ob nun in Porzellan oder Bronze im handlichen Kleinformat, oder aus Stein in mehr oder minder Lebensgröße. Ein Paar junger Bären befindet sich auf seinem Grabstein auf dem Trinitatisfriedhof und blickt auf die Grabstätte hinunter. Ein Bär ist auch Teil eines Bären-Schildkrötenbrunnens an der Front einer Villa auf dem Grundstück Comeniusstraße 107.

Da gute Stück ist ungefähr zwei Meter hoch und zeigt ein Bärenjunges, das auf einer Säule kauert und auf zwei kleine Schildkröten blickt, die als Wasserspeier fungieren. Pilz, der in Sonneberg geboren wurde, lieferte übrigens zahlreiche Entwürfe für die Meissner Manufaktur: Fast ausschließlich Tierfiguren, „deren naturalistisch knappe Modellierung und oft pointierte groteske Darstellungsweise sich für das Porzellan eigneten“, wie Werner Vogel und Eberhard Vogel in ihrem vergriffenen Buch schreiben. Pilz war kein Angestellter der Manufaktur, sondern wurde, wie auch andere hervorragende Tierbildhauer, von dem Vorsteher der Gestaltungsabteilung in Meißen, Erich Hösel (ab 1903), mit Aufträgen bedacht.

Faun, Tiger und Putten

Für den Ausstellungspalast an der Stübelallee schuf Otto Pilz im Jahr 1908 eine Löwen- und eine Tigergruppe, die den Haupteingang flankierten. Während der Verbleib der Tigergruppe unbekannt ist, befindet sich die Löwengruppe heute im Rosarium des Dresdner Zoos. Dort können Besucher auch Pilz Bronzeskulptur „Faunjunge mit zwei jungen Bären“ bestaunen, die er 1912 geschaffen hatte.

Das Hauptportal der von Hans Erlwein entworfenen 4. Fach- und Fortbildungsschule auf der Melanchthonstraße in der Inneren Neustadt schmücken im äußeren Bereich zwei Puttengruppen, im inneren zwei Männerbüsten und als Schlussstein das Dresdner Stadtwappen mit zwei kleinen Puttenfiguren. Die Portalarbeiten wurden 1914 bis 1916 von Otto Pilz in Muschelkalkbeton ausgeführt.

Von Christian Ruf