Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) sehen das Japanische Palais als Ort eines lebendigen Austauschs. Erinnert sei hier an die wieder geplante, sehr erfolgreiche Kinder-Biennale. Solche Aktivitäten entsprechen zudem ganz dem historischen Leitmotiv, ein Museum „Usui Publico Patens“, ein Museum „zur öffentlichen Nutzung offenstehend“, sein zu wollen. Und wenn auch dieses Haus in den vergangenen Monaten durch Corona ausgebremst wurde, so könnte dank der neuen Ausstellung „ Inspiration Handwerk“ – sie steht ab Sonnabend den Besuchern offen – erneut reges Leben einziehen.

Porzellane, Seidenstoffe, Instrumente

Die Museen der SKD, beginnend mit der Kunstkammer, sind seit rund 500 Jahren auch Orte für vorzügliche und vielfältige Handwerkskunst. Kurfürst August I. förderte regionale Gewerke und ingenieurtechnische Leistungen. Er selbst wiederum entwickelte etwa in der Elfenbeindrechselei, die damals hohes Ansehen genoss, beträchtliche Kunstfertigkeit. In Ausstellungen konnte man wiederholt solche Objekte kennenlernen. Vieles andere, seien es die Preziosen des Grünen Gewölbes, die Uhren und Instrumente im Mathematisch-Physikalischen Salon, die Porzellane im Zwinger, Seidenstoffe und Teppiche in den Paraderäumen oder Möbel unterschiedlicher Epochen im Residenzschloss sowie in Pillnitz, waren oder sind immer wieder auch Quelle kreativer Anregung. Und gerade in der Gegenwart, wo eher ein globales und – digital gestützt – massenhaftes ästhetisches Billigeinerlei zunehmend unsere Umwelt prägen könnte, sehen sich nicht zuletzt die SKD aufgefordert, nach der Bedeutung handwerklicher Kunst für die Gegenwart zu fragen.

SKD, Japanisches Palais Quelle: Alexander Peitz

Wolken aus herab regnenden Blüten

In diesem Sinn stellt „ Inspiration Handwerk“ einen reizvollen „ Schulterschluss“ her zwischen mehr als 100 Exponaten aus den Sammlungen der SKD sowie einigen Betrieben, die aktuell noch in Sachsen tätig sind. Empfangen wird der Besucher im ersten Obergeschoss von dem aus Wolken „herabregnendem“ Kunstblumen-Arrangement „Verregnete Tage mit vereinzeltem Sonnenschein“ (2020) – einem installativen Gebilde von Theresa Rothe, Meisterschülerin an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Die Blumen waren eine Schenkung der auch international gefragten Manufaktur Steyer – sie lieferte ihre wunderschönen Blüten auch ans englische Königshaus – die, wie zum gestrigen Pressetermin zu hören war, leider bis dato keine Nachfolge fand.

Als andere Beispiele regionalen Handwerks werden die Dresdner Handweberei von Johanna-Elisabeth Nehm, die Schuhwerkstatt des Leipzigers Sascha Halm sowie die Blaudruckwerkstatt von Cordula Reppe vorgestellt. Dies geschieht mittels beeindruckender fotografischer Installationen, die Donata Wenders (Jg. 1965) schuf und „Ode an das Handwerk“ nannte. Der Titel unterstreicht, dass es sich hier nicht um dokumentarische Wiedergaben des jeweiligen Herstellungsprozesses, sondern um künstlerische Widmungen handelt, die mit ihrer Bildsprache begeistern, dabei durchaus das mit der Hand Schaffen dem Betrachter nahebringen.

SKD, Japanisches Palais Quelle: Alexander Peitz

Schuhe aus dem 5. Jahrhundert

Das allein ist aber nicht das Faszinosum der Schau, sondern die Verbindung mit den Exponaten aus den Kunstsammlungen, so etwa unzähligen Schuhen aus verschiedenen Jahrhunderten oder historischen Stoffen, die die Weberei bis zum 5. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen. Ähnlich sichtbar wird die Geschichte des Blaudrucks, die mit der Verbreitung von Indigo durch die Ostindien-Company begann und dazumal Blau sogar zur Modefarbe werden ließ. Besonderes Highlight im Rundgang ist zweifellos die „Zeitgenössische Wunderkammer“, die quer durch die Kunst(handwerks)geschichte Objekte aus der ganzen Welt vereint und in deren Mitte „Die fünf Kontinente“ (1978) des Dresdner Bildhauers Peter Makolies platziert sind. Hier spiegelt sich besonders eindringlich das Anliegen, das Marion Ackermann, die SKD-Generaldirektorin, gestern benannte: den Eurozentrismus in der Betrachtung der Dinge auflösen zu wollen. Das wird abschließend auch dadurch unterstrichen, dass sich das Dresdner Damaskus-Zimmer gleich „um die Ecke“ an die Schau anschließt. Die Handwerkskunst, ihre Techniken, Materialien und Schöpfer führen so durch viele Länder der Welt.

SKD, Japanisches Palais Quelle: Alexander Peitz

Workshops und Upcycling-Store

Im Erdgeschoss gibt es dann noch einen „Arts and Crafts Sustainability Shop“ mit junger Handwerkskunst. Selbst betätigen kann man sich in der Fair Fashion Factory beim Upcycling von getragener Kleidung. Und ab 15. September sind dann auch die Ateliers bezogen, wofür sich Nachwuchstalente in den vergangenen Wochen bewerben konnten. Ein reichhaltiges Programm mit Führungen, Rundgängen und Workshops vom Korbflechten bis zur Farbherstellung, Experimenten mit 3-D-Druckern und anderer Technik – ein Projekt mit der Handwerkskammer Dresden – oder mit Einladungen „Zu Tisch“ dürfte sicher Interessenten finden. „ Inspiration Handwerk“ öffnet ein wahrhaft weites Feld.

Von Lisa Werner-Art