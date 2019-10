Augenoptikermeisterin Janine Flor in Dresden-Leubnitz macht nicht nur Brillen, sondern kümmert sich auch auf andere Art ums Sehen. Denn nicht immer hilft eine Seh-Hilfe, wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten mit dem Lesen hat. So bietet die ausgebildete Optometristin eine Sehschule an.