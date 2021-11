Die Arnholds – Mäzene für Dresden mit der Gabe zu verzeihen

Dresden

Der Name Arnhold genießt in Dresden einen fast verklärten Ruf. Grund: Schon ehe die Bankiersfamilie 1935 von den Nazis enteignet und ihr Bankhaus „arisiert“ wurde, engagierten sich die Brüder Max und Georg Arnhold als Mäzene und Stifter in der Stadt. Sie gründeten einen Pensionsverein für Angestellte und förderten diverse soziale Vereine und Gesellschaften.

Sachsens größte Privatbank

Georg Arnhold, geboren am 1. März 1858 in Dessau, gestorben am 26. November 1926 in Innsbruck, war Sohn eines Armenarztes in Dessau. 1864 zog die Familie nach Berlin.

Georgs Bruder Max ging als junger Mann nach Dresden und wurde mit 19 Teilhaber eines Bankhauses. 1875 beteiligte sich auch Georg an dem Geldinstitut, das fortan als „Bankhaus Gebr. Arnhold“ firmierte. Die Brüder waren erfolgreich – als der Weltkrieg ausbrach, führten sie Sachsens größte Privatbank.

Fördergeld für Kunst, Wissenschaft und Suttners Friedensgesellschaft

Und sie setzten ihr Geld für wohltätige Zwecke ein. Georg Arnhold unterstützte die Technische Hochschule, die Kunstakademie und die Kunstgewerbeschule. Er finanzierte maßgeblich den Bau des nach ihm benannten Freibades – es wurde am 28. Mai 1926 vom damaligen Stadtbaurat Paul Wolf auf den Güntzwiesen übergeben – sowie Räume und Ausstellungen im Deutschen Hygiene-Museum Dresden.

Fördermittel des Bankhauses flossen auch in die Stiftung Sächsischer Industrie, in die oft schmalen Kassen der Technischen Hochschule, der Kunstakademie, des Philharmonischen Orchesters und vor allem in die 1892 von Bertha von Suttner gegründete deutsche Friedensgesellschaft.

Einstein, Gropius und Kandinsky zu Gast in der Tiergartenstraße

Und das Haus Arnhold war offen für progressive Künstler und Gelehrte. Zu den Vortrags- und Gesprächsabenden ab 1919 in der Villa Tiergartenstraße 32 (1945 zerstört) sah man Einstein, Gropius und Kandinsky. Georg war bis zu seinem Tod 1926 Mitglied in Aufsichtsräten von 50 Aktiengesellschaften.

1935 – das Dresdner Bankhaus auf der Waisenhausstraße gehörte inzwischen zu den fünf bedeutendsten Privatbanken in Deutschland – wurde die Familie von den Nationalsozialisten enteignet, das Geldhaus „arisiert“. Viele Familienangehörige retteten sich vor der Vernichtung durch Flucht, die Dresdner Bank verleibte sich das florierende Unternehmen ein.

Kontakt nach Dresden lebte nach der Wende wieder auf

Trotz dieser traumatischen Familiengeschichte nahm Georg Arnholds Enkel Henry (geboren 15. September 1921 in Dresden – gestorben 23. August 2018 in New York) stellvertretend für seine Familie nach der friedlichen Revolution 1989 wieder Kontakt mit Dresden auf, um sich weiter an der Elbe zu engagieren.

Henry war nach 1936 in einem Schweizer Internat gelandet, bei einer Reise nach Norwegen 1939 wegen des überraschenden Kriegsausbruchs der Gestapo in die Hände gefallen, nach Schweden geflohen und schließlich 1942 über Kuba in die USA gelangt. Dort studierte er und trat dann in die neu aufgestellte „Investmentbank Arnhold & S. Bleichroeder“ ein, die er ab 1960 leitete.

Wieder fließt Geld an die Elbe

Nun, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, setzte er das Engagement seines Vaters fort. Die Arnholds schossen Geld zu für die Sanierung des Georg-Arnhold-Bades, für den Wiederaufbau der Frauenkirche, die Errichtung der Neuen Synagoge und für eine neue Orgel im Kulturpalast.

Zudem gibt es eine Henry Arnhold Summer School an der Technischen Universität Dresden und ein Esther-Arnhold-Seligmann-Stipendium für Studierende der Palucca Hochschule für Tanz.

Als Henry Arnhold vor rund drei Jahren starb, würdigte ihn der damalige TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen so: „Henry Arnhold hat uns immer wieder tief be­eindruckt mit seiner Weisheit, seinem En­gagement, seinem großen Herzen, seiner Fröhlichkeit und vor allem seinem Verzeihen-Können“.

